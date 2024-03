'Não fiquei rico', diz filho de Hebe Camargo sobre herança da artista

Marcello Carvalho, 59, relatou sobre o fim dos bens deixados pela apresentadora.

O que aconteceu

Hebe Camargo morreu em setembro de 2012 e deixou o patrimônio dividido entre o filho Marcelo, e o sobrinho Claudio Pessutti. "Não fiquei rico nem pobre. Ela deixou a casa no Cidade Jardim e as joias, e eu dividi tudo com ele", contou em entrevista ao Link Podcast.

O primo, Claudio, faleceu em 2021 vítima da Covid. Com sua morte, Helena, sua viúva, colocou o imóvel à venda pelo valor de R$ 35 milhões. No acordo da herança, Marcello cedeu a casa para o primo, que lhe pagava um aluguel mensal. Quando a mansão for vendida, ele receberá uma parcela do pagamento.

Ao longo dos anos, Marcello e Claudio foram vendendo as joias e carros deixados por Hebe. Ele manteve apenas uma Mercedes-Benz, com a qual a mãe tinha um apego especial. "Era o xodó dela", finaliza o filho.