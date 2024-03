Namorando? Rafa Kalimann vai a teatro no Rio acompanhada de ator galã

Rafa Kalimann, 30, compareceu ao teatro no último fim de semana para prestigiar a peça do casal de atores Leticia Colin e Michel Melamed, "Um filme argentino", que está em cartaz no Rio de Janeiro.

O que aconteceu

A atriz, que está no ar como a vilã Jéssica na novela "Família É Tudo" (Globo), foi ao evento acompanhada do ator Allan Souza Lima, 38

Os dois já foram flagrados aos beijos no ano passado

Recentemente, Allan, que se destacou com Christian Cravinhos na trilogia "A Menina que Matou Os Pais", "O Menino Que Matou Meus Pais" e "A Menina que Matou os Pais - A Confissão", viajou para Goiânia com a ex-BBB para conhecer família dela

Apesar de terem sido vistos juntos em diversos momentos, nenhum dos dois assumiram o namoro oficialmente.