Mc Marcinho ganha homenagem de Bob Rum em 'Mensageiro do Amor'; veja prévia

Poucos dias após completar sete meses desde da morte de MC Marcinho, o artista receberá uma homenagem de seu amigo de longa data, MC Bob Rum. "Mensageiro do Amor" é a faixa que o astro do "Rap do Silva" encontrou para lidar com o luto, prestar uma homenagem ao amigo de mais de três décadas e, principalmente, confortar o coração da mãe de MC Marcinho, dona Fátima.

O que aconteceu

Marcinho morreu em agosto do ano passado, com apenas 45 anos, e, em 2024, ele e Bob Rum completariam juntos 30 anos de carreira. Agora, o funkeiro vê na homenagem que será lançada no próximo dia 29 de março uma forma de manter vivo o projeto de celebração entre eles.

A faixa narra a chegada de Marcinho no céu, sendo recebido com festa por Deus e os anjos. "Abri meu coração e comecei a escrever, imaginando como seria ele sendo recebido como uma pessoa aqui na Terra. Falava tanto de amor, como se ele fosse exaltado dos céus. Ele chegando e sendo recebido pelo próprio Deus na porta, os anjos cantando, o Pai fazendo um dueto com ele. Foi uma experiência muito espiritual mesmo", contou.

Bob Rum demorou cerca de quatro meses para começar a compor. Ele disse que estava vivendo o luto e que durante esse tempo, somente uma frase o acalmava, frase que ressoava na sua cabeça: "lugar de um príncipe ao lado do Rei".

"Mensageiro do Amor", de Bob Rum, sai no dia 29 de março

Eu pensava nisso à noite quando a tristeza vinha. Cada um agarra a sua fé nesses momentos, e aquela voz ecoava na minha mente, dizendo que o lugar de príncipe é ao lado do rei. A ideia surgiu daí. Bob Rum

Clipe emocionante

Então, receba todo o amor que um dia você propagou, e lá de cima interceda por nós. A saudade dói demais, irmão, para sempre te amarei, lugar de príncipe ao lado do rei. Se é para falar de amor e carinho, eternamente será nosso príncipe Marcinho Trecho de "Mensageiro do Amor"

Bob e Marcinho marcaram juntos a história do funk desde os anos 90 e gravaram músicas que embalam os bailes até hoje, como "Escrito P'ras Princesas" e "Zona Oeste". Antes da morte do MC, a dupla planejava a comemoração dos 30 anos de carreira na Cidade Das Artes, na zona oeste do Rio de Janeiro, e por isso, a locação foi escolhida para a gravação do clipe que acompanha a faixa.

Assista a um trecho exclusivo do clipe de 'Mensageiro do Amor'

MC Marcinho deixou saudade

Bob Rum (@bobrumoficial), o astro do "Rap do Silva", homenageia o funkeiro com a faixa "Mensageiro do Amor"



A produção conta com a mãe de MC Marcinho, dona Fátima. Toda a composição também foi uma forma de confortar o coração da mãe do MC, que, segundo Bob Rum, era uma das maiores preocupações do cantor. "Ele conversava muito comigo sobre sua principal preocupação, que era sua mãe, especialmente porque os filhos já estavam crescidos. Ele só falava da mãe o tempo todo, sobre como ele se preocupava com ela ficando desamparada e como ela suportaria sua partida".

No clipe, dona Fátima é capturada de forma comovente, sentada em um teatro vazio, enquanto Bob Rum lhe entrega uma rosa. Seu rosto emocionado rouba a cena, transmitindo a profundidade do amor e da saudade que ela carrega por seu filho. Segundo Marcinho, é bem difícil não se emocionar com o vídeo.

Bob Rum entrega rosa a dona Fátima, mãe do MC Marcinho, no clipe "Mensageiro do Amor" Imagem: Matheus/Oeste Filmes/Divulgação

Com a homenagem prestes a estrear no YouTube e nas principais plataformas, Bob afirma que quer perpetuar o legado construído com Marcinho. "A cultura do funk é tão imensa, são tantas engrenagens que não cabe ter um rei, um dono, um chefe. Deus enviou o 'mensageiro do amor' para ser um príncipe e foi um dos maiores representantes que já tivemos".

A partir do lançamento, a música passará a integrar também o setlist de Bob. Ela será apresentada no evento comemorativo de 30 anos de carreira, ao lado de Gisa, irmã de Marcinho, em data que ainda será anunciada.