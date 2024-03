Marina Sena sobe a temperatura da web com cliques seminus

Marina Sena, 27, usou suas redes sociais na tarde de hoje para publicar fotos sensuais.

O que aconteceu

A cantora apareceu, em uma das imagens, nua, com o corpo encostado no box do banheiro molhado

Em outro clique, Marina usa um cropped underboob, deixando parte dos seios à mostra

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Love makes me horny ['O amor me deixa com tesão', em português]"

Os fãs da artista, logo, se derreteram: "[Posta] assim sem avisar?", disse uma; "Marina Sena, assim você acaba com meu coração", escreveu outra. "Estou passando mal", elogiou mais uma.