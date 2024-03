Mariana Xavier revela perrengues com modelos de biquíni: 'Drama pessoal'

Mariana Xavier, 43, confessou estar vivendo "um drama" na escolha de seus biquínis nesta terça-feira (19).

O que aconteceu

A atriz disse que tem tido problemas para encontrar biquínis que atendam às suas exigências. "Tenho vivido um drama pessoal com o negócio de biquíni porque eu tenho usado uns biquínis excessivamente grandes e isso está começando a me incomodar, porque estou ficando com uma marca deste tamanho [gesticulou] na bunda, aí estou querendo diminuir a minha marca. Porém, normalmente, os biquínis, quando são menores atrás, também são muito menores na frente, e me incomoda", relatou nos stories do Instagram

Ela detalhou o que a incomoda nos modelos de biquíni que encontrou: "Eu tenho problema com o negócio enfiado na minha bunda. O povo fala das minhas calcinhas, quando faço vídeo com lingerie, que calcinha é muito grande, cara, é o que eu gosto, que me sinto confortável. Porém, no biquíni, vejo a mulherada com a bunda de fora, acho lindo e falo: 'queria botar mais a bunda de fora', mas não consigo encontrar um modelo que concilie da bunda de fora ficar bonita e não me incomodar na parte da frente".

A famosa aproveitou o dia ensolarado e posou de biquíni também. Na rede social, brincou: "A frase, na verdade, é da poetisa Adélia Prado, mas com a bunda na câmera, quem se importa, né? Agora o engajamento vem!".