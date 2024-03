Maria Lina expõe resultado de mastopexia e afirma: 'Mudou a minha vida'

A influenciadora Maria Lina, 25, exibiu nas redes sociais o resultado da mastopexia e afirmou que o procedimento cirúrgico nos seios "mudou" sua vida.

O que aconteceu

Lina afirmou que não se trata apenas de questão estética e que era infeliz com o próprio corpo. "Eu sentia dores nas costas, passei por uma perda de peso muito acentuada, não era feliz com meu corpo e nem eu sabia que seria tão importante para mim [o procedimento]. Feliz e realizada [com o resultado]", legendou em postagem no Instagram.

Mastopexia é um procedimento que faz uma correção das mamas, ou seja, eleva os seios para impedir o "caimento" dos mesmos devido o envelhecimento. A cirurgia realiza o reposicionamento da aréola, retira o excesso de pele e custa, em média, a partir de R$ 15 mil.

Recentemente, Maria Lina também mostrou para os seguidores o antes e depois de seu bumbum. A influenciadora explicou que se dedicou aos treinos e ao ganho de peso para deixar o bumbum do jeito que gostaria.