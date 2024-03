Preso, ex-jornalista do SBT é picado por aranha e levado a pronto-socorro

Marcelo Carrião, ex-jornalista do SBT, foi levado a um pronto-socorro após ter sido picado na perna por uma aranha-marrom. Ele foi preso em fevereiro, durante uma operação contra o tráfico de drogas em Santos, no litoral de São Paulo.

O que aconteceu

Episódio aconteceu dentro da cela do CDP (Centro de Detenção Provisória) de São Vicente. "Após pedido formulado pela defesa, foi encaminhado para atendimento médico no pronto-socorro de São Vicente. Devidamente medicado, retornou para o presídio", confirmou o advogado Marcelo Cruz, que é o responsável pela defesa de Carrião.

Advogado afirma que quadro pede atenção. "Muito embora medicado, entendo que a situação clínica dele é delicada, merecendo a devida atenção. Minha equipe irá solicitar cópia do prontuário médico, a fim de analisarmos a real situação do jornalista."

Procurada pela reportagem de Splash, a Secretaria da Administração Penitenciária não retornou até o momento. O espaço permanece aberto.

Prisão

Objetos apreendidos em operação contra tráfico de drogas que prendeu Marcelo Carrião Imagem: Divulgação/SSP-SP

Ex-jornalista do SBT foi preso no dia 28 de fevereiro em Santos (SP) numa operação contra o tráfico de drogas. A Polícia Civil prendeu oito envolvidos no tráfico "disk droga".

Foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão em Santos e São Vicente. Segundo a Secretaria de Segurança Pública, foram apreendidas mais de 4 mil porções de drogas, uma pistola 9mm e diversos celulares.

Os alvos da operação foram identificados após duas mulheres serem presas em flagrante por tráfico. Nos documentos da polícia, Carrião é identificado como "Vozinho". O caso foi registrado como tráfico de drogas, associação criminosa e porte ilegal de arma de fogo.

Procurado por Splash, o advogado de Carrião afirma que a droga encontrada com ele era para consumo próprio. "A defesa irá impetrar um Habeas Corpus para o jornalista, para que responda em liberdade. Marcelo além de primário, de bons antecedentes, reside mais de 15 anos no mesmo endereço, não tem relação com nenhum dos demais indiciados e, a droga apreendida destinar-se-ia ao seu próprio consumo", diz Marcelo Cruz.