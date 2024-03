Lembra da balada 'To Be with You'? Veja como o dono deste sucesso está hoje

O ano é 1991. O grunge toma de assalto a cena com Pearl Jam ("Ten"), Nirvana ("Nevermind") e Soundgarden ("Badmotorfinger"). O Metallica leva o metal para as massas com o "Black Album". O Guns N' Roses dobra a aposta com "Use Your Illusion I e II". Mas a banda de rock que melhor pontua nas paradas de sucesso é o? Mr. Big.

Com mais de 30 anos de carreira e um punhado de bons hits espalhados por uma discografia irregular, o Mr. Big retorna ao Brasil em abril para uma última excursão, a The Big Finish Tour - trazendo na bagagem, claro, o clássico que o tornou maior que a turma de Seattle.

Eric Martin, vocalista do Mr. Big, na época de 'To Be with You', seu maior sucesso; em abril, a banda se apresenta no festival Summer Breeze Open Air, em São Paulo Imagem: Tim Mosenfelder/Getty Images

"Quando o grunge surgiu, bandas como a nossa, Great White, Tesla e Whitesnake, foram deixadas de lado. Não tínhamos mais palco para tocar, viramos pintores de parede", exagera (ou não) Eric Martin, vocalista do Mr. Big, em entrevista para o UOL. "Então, eu não podia acreditar que, naquele ano, 'To Be with You' estava em primeiro lugar".

Eric Martin, vocalista do Mr. Big, em 1992, época de 'To Be with You', e em 2016 Imagem: Getty Images

Uma legítima power ballad, com violões acústicos, palminhas, coro e pandeiro meia-lua, "To Be with You" ficou durante três semanas no topo da Hot 100 da Billboard nos EUA, um dos principais indicativos de sucesso da indústria musical. Figurou também em primeiro nas listas de outros 11 países e, em 1992, terminou em 12º lugar, à frente de pesos-pesados do pop, como Michael Jackson, Madonna e Mariah Carey.

"Alguns de nós foram mantidos vivos só por causa daquela balada", exagera (ou não) Martin, sobre a influência do seu maior sucesso no apagar das luzes na cena hard/glam/hair de Los Angeles.

Exagero ou não, a canção que "salvou" uma cena poderá ser apreciada ao vivo uma última vez no Summer Breeze, dia 26 de abril, no Memorial da América Latina (SP), e dia 28, no Vivo Rio (RJ), na derradeira turnê com os remanescentes da formação original: Martin (vocal), Paul Gilbert (guitarra) e Billy Sheenan (baixo). O baterista Pat Torpey faleceu em 2018 e para os shows no Brasil quem assume as baquetas é Nick D'Virgilio.

A banda Mr. Big durante o American Music Awards de 1993.; da esq. para a dir.: Paul Gilbert, Billy Sheehan, Eric Martin e Pat Torpey (morto em 2018) Imagem: Miranda Shen/Fotos International/Getty Images

Turnê de despedida

Segundo Martin, o sentimento que predomina é o de celebração do legado do grupo através de suas músicas mais icônicas, mas é impossível negar uma certa melancolia.

"Todos estamos mais velhos e alguns de nós simplesmente não querem mais sair em turnê tanto quanto antes. Eu amo a turnê do Mr. Big em que estou agora, é muito gratificante e bonito, mas eu não quero fazer tantas turnês quanto antes", diz Martin, sobre o giro mundial que começou em julho do ano passado pela Ásia, está atualmente na Europa, vai passar pela América Latina, seguir para os EUA e finalizar novamente na Europa.

Abaixo, Eric Martin convida os fãs para o show no Summer Breeze

Além das canções do álbum Lean Into It, que será executado na íntegra, a banda resgata os principais singles de seus outros discos, como "Addicted to That Rush", do disco homônimo de estreia de 1989, "Price You Gotta Pay" e o cover de Cat Stevens, "Wild World", do álbum Bump Ahead (1993) e "Take Cover", do disco Hey Man (1996), além de "Baba O'Riley", do The Who.

Bebendo café em uma caneca do supergrupo Avantasia, do qual fez parte em uma das formações, Eric Martin falou com Splash sobre viver no reino encantado do rock, a relação com os fãs, indústria da música e como foi tocar para 100 mil pessoas em Santos em 1994.

Summer Breeze Open Air

Onde: Memorial da América Latina (av. Mário de Andrade, 664, Barra Funda, São Paulo, SP)

Quanto: R$ 700 (Summer Card Social, por dia, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível); R$ 3.570 (Pass para todos os dias, inteira); R$ 1.785 (Pass para todos os dias, meia)

Os ingressos estão disponíveis de forma on-line, através do Clube do Ingresso.

Mapa do festival Summer Breeze Open Air Brasil 2024 Imagem: Reprodução

Mais informações em: www.summerbreezebrasil.com