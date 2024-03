Leidy sobre treta com Bia no BBB: 'Está comprando a briga de Davi e Alane'

Leidy desabafou com Bin e Pitel, na tarde de terça-feira (19) do BBB 24 (Globo), sobre as tretas que teve com Beatriz no dia.

O que aconteceu

Mais cedo, Leidy e Beatriz conversavam, quando Alane se intrometeu e a situação se transformou numa treta generalizada.

Leidy desabafou com os colegas. "Esse jogo eu sei qual é que é. Era pra eu ir [pro Paredão]. Queria ver como isso tá sendo visto lá fora. Não tenho embate nenhum com a Bia pra ela estar surtando desse jeito. Embate nenhum direto."

Ela tá comprando a briga do Davi e da Alane. Ela toda hora queria falar do Davi. Dizendo: 'Ah, vocês botam o Davi numa caixa'. Leidy

Pitel lembrou que isso foi usado por Tadeu Schmidt. "Tá vendo que eles pegam o discurso do Tadeu e vão embora?"

Leidy continuou. "Eu falei que ele fica se vitimizando o tempo inteiro, porque tomou voto duas vezes pela metade da casa. Sendo que Fernanda já tomou, Raquele já tomou, Bin já tomou. Ele fica se vitimizando e isolando vocês. Alguém chega e vocês saem".

Horas antes, Leidy e Beatriz retomaram a discussão da manhã, só que agora no jardim e sem a presença de Alane.

