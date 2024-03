Leidy dispara: 'Se eu ia sair com 90%, agora vou sair com 99%'

Na cozinha do BBB 24 (Globo), enquanto Leidy Elin, Fernanda, Pitel e Lucas Henrique preparavam algo para comer. Giovanna, que chegou no ambiente e comentou sobre a Central da Líder.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Ao contar que estava observando a Centra do Líder Lucas comentou com Giovanna que nesta altura do jogo não tem muito o que pegar no Espia BBB.

"O máximo que você vai pegar é uma fala escrota", completou o brother.

"Exato, Eu peguei. Ela falando mal de você (Leidy), chamando a Raquele de idiota", contou a Líder.

A trancista questionou o motivo de Giovanna não ter contado nada pra ela.

"É porque eu achei que ela estava falando de mim", explicou a sister.

Leidy Elin perguntou: "Qual delas?".

"A Beatriz. Não, foi domingo (...). É o que ela te falou, que você chamou ela de manipulável e não sei o quê, que ela ia mostrar quem que era manipulável, que não tinha nada a ver isso", respondeu Giovanna.

"Ela pegou isso pra ela mesmo real. Na primeira vez eu não estava nem falando dela, estava falando da Alane. Na segunda, sim, eu falei na cara dela o que eu achei, da coisa da Yasmin. Ela falou o quê? Que ia meter o pau em mim?", retrucou a trancista.

"'Entra na fila', fala Leidy", comentou Lucas.

"Pronto, se eu ia sair com 90%, agora vou sair com 99%", concluiu Leidy.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 1084158 votos 5,80% Alane 3,15% Beatriz 91,05% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 1084158 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash