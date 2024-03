Kate precisa estar aqui, diz príncipe William em sua viagem mais recente

LONDRES (Reuters) - O príncipe William disse que sua esposa “precisa estar sentada aqui” durante uma visita ao norte da Inglaterra nesta terça-feira, um dia depois de surgirem as primeiras imagens de Kate desde sua cirurgia dois meses atrás, mostrando a princesa aparentemente em forma e saudável.

Kate, de 42 anos, tem sido alvo de especulações, rumores e teorias da conspiração nas redes sociais que geraram manchetes e intrigas ao redor do mundo durante sua ausência dos deveres reais, após ela ser submetida a uma cirurgia abdominal para tratar de uma doença não especificada, mas não cancerosa, em janeiro.

Na segunda-feira, um vídeo publicado pelo tabloide The Sun mostra uma princesa de Gales sorridente, andando e carregando sacos de compras ao lado do marido William, herdeiro do trono, em um mercado em Windsor, perto da casa deles.

Filmadas no sábado, essas foram as primeiras imagens de Kate desde o dia de Natal. O Kensington Palace não negou que o vídeo seja genuíno, mas se recusou a comentar sobre um assunto que considera ser um momento privado da família real.

"Se esse vídeo de Kate caminhando rapidamente com uma sacola de compras não colocar um fim nesta especulação francamente selvagem e sem fundamento, então não tenho certeza do que fará", afirmou Katie Nicholl, autora e correspondente da realeza para a revista Vanity Fair.

Desde que Kate foi internada em janeiro, seu gabinete manteve a mensagem oficial de que a princesa está se recuperando bem e que faria apenas atualizações significativas, em linha com o mantra real de "nunca reclamar, nunca explicar".

(Reportagem adicional de Sarah Mills e Hannah Ellison)