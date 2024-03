Isabelle diz não saber em quem confiar após Sincerão: 'Mexeu comigo'

Isabelle acordou confusa após o Sincerão de ontem (18) e disse não saber em quem confiar no BBB 24 (Globo).

O que aconteceu

No Sincerão de ontem (18), Raquele atacou Alane e disse que a sister, no início do reality, "descia a lenha" em Isabelle, com quem agora anda como "melhor amiga".

No raio-X de hoje (19), Isabelle disse novamente que ficou reflexiva com a fala de Raquele. "Ontem aconteceu uma coisa muito louca no Sincerão. A Raquele falou uma coisa ao vivo que mexeu muito comigo, fiquei muito reflexiva", avaliou.

Em seguida, ela explicou o motivo para não "se abrir" por completo para os demais confinados. "A gente às vezes não sabe em quem confiar, se confia… Eu gosto muito, de fato, das pessoas, mas é difícil confiar e se entregar. A cabeça fica uma grande loucura", disse.

