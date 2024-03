Chega de preconceito: Idols não são fantoches que fazem mímica no palco

Semana passada houve uma pequena comoção com a confirmação do gigante grupo Seventeen em dois dos maiores festivais de música do mundo: Glastonbury e Lollapalooza. O grupo não é o primeiro e nem o último a se apresentar em um evento não específico para k-pop, mas novamente, logo que a notícia saiu, já virou crítica com altas doses de xenofobia.

SEVENTEEN will make history as the first K-pop group to perform at Glastonbury <3 pic.twitter.com/VTUkTea66h -- i-D (@i_D) March 14, 2024

Toda vez que algum artista de pop coreano fura a bolha e ocupa um espaço que inicialmente não era para ele, há um estranhamento quase sempre acompanhado de muita desinformação e preconceito.

A indústria tem vários problemas, assim como no Ocidente, mas chama atenção como artistas asiáticos são taxados de fantoches, produção em série e principalmente sem talento; que jamais cantam ao vivo e sempre usam playback. Foi isso que rolou na matéria recente do Telegraph, jornal britânico, criticando Seventeen por algo que eles nunca fizeram. Justo Seventeen, um dos grupos mais bem-sucedidos em gogó de ouro com performances ao vivo que deixaria os VMAs e Grammys sonhando.

É frustrante que em 2024 colegas ainda insistam em diminuir artistas asiáticos, mas é cada vez mais claro que existe um medo da força e crescimento da indústria do k-pop, uma das poucas que ainda vende milhões de discos (fora Taylor Swift, o Ocidente está cada vez mais em baixa nesse quesito) e lota arenas e estádios.

Já que não trabalhamos com pré-conceitos e sim com a realidade, temos aqui uma lista com algumas das melhores performances ao vivo do Seventeen. Vale conferir cada uma.

Home;Run

A retrô "Home;Run" é um dos melhores exemplos de como Seventeen é excelente ao vivo. A coreografia, figurinos, o arranjo, produção, e logicamente os gogós ao vivo.

Fast Pace

Uma das melhores músicas em uma trajetória repleta de hits, "Fast Pace" está presente no igualmente excelente disco "Going Seventeen", lançado em 2016, ainda na fase inicial da carreira do grupo. Ao ver a performance jamais diríamos que é um grupo ainda no início da carreira.

seventeen svt - fast pace - performance clip w/ embedded link to performance vid pic.twitter.com/E5ytDh2TE4 -- (@odesani) July 7, 2021

_WORLD

Um dos últimos singles lançados pelo grupo, "_World" é muito mais do que uma performance fofa. Ela entrega carisma, voz e maturidade. Essa versão acústica é ouro.

Together

Seventeen é um dos grupos coreanos que mais fazem sucesso no Japão, com turnês gigantescas por todo país, sempre levando dezenas de milhares de fãs aos Domes. Por isso, nada mais justo que uma música japonesa deles na lista.

211231 ???? ??? ???? Weverse Con

Seventeen - Together 1/2 pic.twitter.com/lEsX88kuiG -- ?? ? (@thasyavobo) December 31, 2021

HIT

"HIT" foi feita para ser um grande evento ao vivo e é exatamente isso que a música sempre foi, em qualquer performance do grupo. É uma maratona (ótima para correr aliás) e aqui na KCON de 2019 podemos ver a sincronia absurda dos membros.

CLAP

Talvez essa seja a melhor performance ao vivo já feita pelo grupo, com uma música extremamente conhecida dentro e fora do fandom. Vale dar o play e entender o porquê de Seventeen ter chegado ao status atual.

I Don't Understand But I love You

Para quem não conhece, o grupo é dividido em três times: Performance, Hip Hop e Vocal. E todos são muito competentes e se apresentam em units nas turnês. Aqui temos Hoshi, Jun, Minghao e Dino, do team performance, com um número hipnotizante.

Trauma

Já no time Hip Hop temos S-Coups (líder do grupo), Wonwoo, Mingyu e Vernon. E essa versão rock de "Trauma" foi um grande evento.

god the way wonwoo delivers his verse in trauma esp during this ode to you con just hit your soul pic.twitter.com/ddMnCIe94p -- moony ia (@dalwonu_) April 30, 2022

Second Life

Já que estamos falando de gogó, temos uma das vocal lines mais insanas da indústria com Woozi (além de cantar muito, ele escreve praticamente todas as músicas do grupo), Joshua, Jeonghan, DK e Seungkwan. É impressionante como todos possuem vozes excelentes que se complementam. O vídeo é feito por fã, mas merece ser visto, pois mostra o que há de melhor ali.

I can die peacefully knowing that I heard second life live. I almost cried. I never thought I was going to get the chance to hear this live. thank you seventeen for this masterpiece pic.twitter.com/cMqsqF5gbc -- juliette (@amerriica17) December 11, 2022

Kidult

Impossível listar performances de Seventeen sem colocar "Kidult", uma das músicas mais bonitas já feitas (dentro e fora do k-pop). Aqui temos voz, sentimento, significado, entrega e o fatality em qualquer pessoa que diz que o grupo não canta ao vivo e só faz "mímicas". Então tá.