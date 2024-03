Fora de 'Renascer', Juliana Paes elogia cena da novela: 'Poesia'

Fora de "Renascer" (Globo) desde o início da 2ª fase, quando sua personagem saiu da trama, Juliana Paes usou suas redes sociais, na terça (19), para elogiar a novela.

O que aconteceu

A atriz, que viveu Jacutinga no começo de "Renascer", não está mais no remake. Sua personagem deixou a história quando a cafetina foi embora da cidade, deixando para trás Norberto (Matheus Nachtergaele), que sofre com a ausência da amada.

Na noite de terça (19), Juliana usou sua conta no X (antigo Twitter) para elogiar uma cena entre Inácia (Edvana Carvalho) e Padre Santo (Chico Diaz). "Que cena é essa de Inacia e Padre Santo? 'Renascer' obrigada por essa poesia de cena! Padre e o banho de ervas? tem mistura mais linda que a das religiosidades? Do entendimento? Do amor?", escreveu ela.

Na cena em questão, os dois amigos conversavam sobre religiosidade e fé. Inácia explicou sobre os orixás para o Padre, enquanto preparava um banho de ervas para ele.

Juliana Paes não foi a única a elogiar o capítulo de "Renascer", já que o nome da novela e dos dois personagens ficaram entre os assuntos mais comentados nas redes sociais. "Que cena mais linda! Duas religiões diferentes em uma conversa de cuidado e respeito pelas diferenças. um padre tomando banho de ervas feito pela inácia", escreveu uma usuária do X. "Que lindeza ver um padre e uma ialorixá juntos, respeitando seus sagrados, coexistindo. Padre Santo e Mãe Inácia têm anos de amizade, é a grandeza de um país laico que muitas vezes acaba se perdendo pela intolerância", comentou uma segunda.

