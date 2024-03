Fernanda Rodrigues produz café em fazenda de 180 hectares no Rio

Fernanda Rodrigues, 44, transformou uma fazenda de 180 hectares abandonada em um refúgio e se tornou produtora de café.

O que aconteceu

Ao lado do marido, Raoni Carneiro, e mais dois sócios, eles começaram a investir na produção do próprio café há quase quatro anos. De acordo com o jornal Extra, o grupo decidiu após encontrar uma propriedade abandonada em Avelar, distrito de Paty do Alferes, no Vale do Café, do Rio de Janeiro. A partir disso, fizeram uma reforma para tornar o local uma terra produtiva de novo.

A fazenda tem 180 hectares, mas o cultivo percorre 40 hectares. De acordo com eles, desta forma, o grupo consegue fazer uma produção sustentável, recuperando áreas com o plantio de árvores nativas e preservando nascentes na região.

Em um texto sobre a fazenda, que leva o nome de Nosso Vilarejo, eles contam sobre o trabalho no local. "O trabalho começou em outubro de 2020, adotando práticas regenerativas: Para as nascentes, o 'plantar água'. Para o solo, o 'alimento orgânico'. Para o ecossistema, a busca pelo reequilíbrio e biodiversidade. Uma busca dos sonhos, da perfeita comunhão entre a agricultura e a floresta. O reencontro da natureza original. Tanto esforço, dedicação e amor foi retribuído na primeira colheita, em 2021. De lá para cá os avanços se seguiram e hoje temos muito orgulho da marca que estamos construindo", diz o texto.

Em uma entrevista no ano passado, Fernanda afirmou que começaram na fazenda como lazer. "Mas esse cafezal poderia ser legal de investir. É um universo lindo, tanto do café, como da agrofloresta. Depois de dois anos agroflorestando, as crianças tendo a oportunidade de ver tudo crescer, começamos a investir. Foram mais de 120 mil árvores plantadas. É um café sem agrotóxico. É lindo. É nosso propósito de vida", disse ela para Giovanna Ewbank e Fernanda Paes Leme.

Fazenda de Fernanda Rodrigues fica no interior do Rio de Janeiro e estava abandonada Imagem: Reprodução/Instagram