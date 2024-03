Dani Winits revela detalhe de volta com André Gonçalves: 'Ninguém soube'

O apoio de Danielle Winits à participação do então ex-marido André Gonçalves em "A Fazenda" surpreendeu o público. Mas o casal, que esteve junto por quase oito anos até setembro de 2023, já havia se reaproximado antes do início do reality. É o que a atriz contou em entrevista nesta terça (19) no Otalab, programa do Canal UOL.

Existe um tabu sobre o 'felizes para sempre' o tempo inteiro, isso me incomoda um pouco. Eu precisei falar sobre isso, porque ele foi para um programa, mas nós já tínhamos a experiência dessa revisitação e ninguém soube.

Danielle Winits

A participação de André Gonçalves em "A Fazenda" influenciou a reconstrução da relação do ator com Danielle Winits. Enquanto o programa estava no ar, a atriz fez uma série de declarações para André, que tem retribuído o carinho com homenagens a Winits nas redes sociais. Ela ainda explica que abriu o jogo sobre a volta com André "para não ficar nada esquisito" para o público.

Em cartaz nos cinemas com o filme "Farofeiros 2", Danielle diz que ficou angustiada acompanhando a trajetória do companheiro no reality show da Record, principalmente nos momentos em que, para ela, André não era compreendido.

"André é um ótimo ouvinte. É difícil você olhar e ver que nem todo mundo tem essa qualidade. No fundo, foi muito bom! Eu pude ressignificar esse meu olhar para ele e o dele por mim".

Foi maravilhoso poder enxergar a mesma pessoa de fora [lá dentro]

Danielle Winits

Dani Winits superou queda de 5m em musical: 'Mexeu comigo'

Em 2023, a atriz reviveu o cenário de um trauma no teatro: a queda a cinco metros de altura em meio à plateia durante o musical "Xanadu", em 2012. Danielle contou como superou essa situação para interpretar, mais uma vez, um personagem que precisava voar.

Mexeu um pouco comigo no começo, nos ensaios. Foi importante para mim, também, porque foi um trauma que eu passei. Apesar de eu não lembrar do acidente, foi importante.

Danielle Winits

Lá em 2012, os cabos de aço que sustentavam Danielle e o ator Thiago Fragoso arrebentaram em uma cena que reproduzia uma situação de voo no Teatro Casa Grande, no Rio de Janeiro. Na ocasião, Thiago Fragoso ficou internado e precisou passar por uma cirurgia. Dani Winits teve escoriações no rosto e na coxa.

Desta vez, em 2023, na peça "O Mágico de Oz", a atriz tinha uma estrutura diferente para sobrevoar a plateia — um braço mecânico feito especialmente para a produção deu mais segurança a ela, sem reviver o trauma.

