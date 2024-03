Feira Preta 2024 vai reunir Preta Gil, Tasha & Tracie e festas afro em SP

Com expectativa para reunir 50 mil pessoas, o Festival Feira Preta 2024 vai receber Preta Gil, Tasha & Trace, Dona Onete e mais nomes durante três dias de festa em maio, em São Paulo. Ingressos custam a partir de R$ 40.

Com o tema "Ser Feliz é a Nossa Revolução", a 22ª edição será realizada de 3 a 5 de maio, no Parque do Ibirapuera. A festividade contará com três palcos na programação, ativações de marcas, feira de empreendedores, palestras e espaço gastronômico.

Quais são os shows confirmados? Baile da Preta, com Preta Gil e participação de Majur, o encontro de Dona Onete e Lia de Itamaracá, Attooxxaa com Larissa Luz, Luedji Luna e Tasha & Tracie, com Mc Luanna e Duquesa, além de festas de vários estados, como Psica (PA), Batekoo (BA) com Evehive, Bronx (RS), Latinidades (DF), Baile Black Bom (RJ), Afrolovers (SP). As rodas de samba Prettos, com Fabiana Cozza, Resenha da Nala, com A Dama, Sambadela e Cacique de Ramos também estão confiramados, assim como os blocos afro Zumbiido, com Ilê Aye e Ilu Obá de Min, com a Banda Didá.

Com uma visão audaciosa, o festival surge com uma proposta: estabelecer e fortalecer laços de felicidade coletiva, enquanto celebra e enaltece as identidades pretas. Este momento marcante representa uma virada significativa, onde novas experiências são propostas e novos horizontes serão explorados pelo público do evento.

O Festival Feira Preta é um dos principais movimentos que propõe para a comunidade negra um espaço seguro, potente e de celebração. Realizar a 22ª edição destaca ainda mais, a importância do passado, presente e futuro no que somos hoje. Queremos mostrar a felicidade do povo preto e as potências que fortalecem o empreendedorismo afrocentrado e ampliar as vozes da nossa cultura.

Adriana Barbosa, fundadora do festival

Com exclusividade, confira line-up por dia do festival:

Sábado - 4 de maio

Tasha e Tracie (Palco Orí)

Dona Onete (Palco Orí)

Psica (Palco Ginga)

Festival Latinidades (Palco Ginga)

Batekoo (Palco Ginga)

Quintal dos Prettos (Palco Asé)

Resenha da Nala (Palco Asé)

Zumbiido (Palco Asé)

Domingo - 5 de maio

Bloco da Preta (Palco Orí )

) ÀTTØØXXÁ (Palco Orí )

) Luedji Luna (Palco Orí )

) Ginga Bronx - Set DJ Hustla (Palco Ginga)

Ginga Afro Lovers (Palco Ginga)

Cacique de Ramos (Palco Asé )

) Sambadela (Palco Asé )

) Ilu Obá (Palco Asé )

Serviço - Feira Preta 2024