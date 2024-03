Ex-BBB Michel se rende à harmonização facial e exibe antes e depois

Michel, 33, ex-participante do BBB 24 (Globo), mostrou, na tarde de hoje, em suas redes sociais, que iniciou o processo de harmonização facial.

O que aconteceu

O ex-BBB publicou, no feed de seu perfil no Instagram, um vídeo em que mostra o procedimento

Michel fez preenchimento e lipo de papada com platismoplastia

Ao lado do cirurgião-dentista Domingos Mantelli, ele postou: "E hoje iniciamos a harmonização do Michel!! Fizemos o preenchimento do mento com 3 mls e a lipo de papada com a platismoplastia e muito em breve teremos um resultado maravilhoso. Obrigado pela confiança no meu trabalho"

Michel foi 11º eliminado do reality show com 70,33% dos votos em um paredão contra Alane (0,94%) e Davi (28,73%).