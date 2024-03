'Eu vi uma demonstração de afeto por você', diz Isabelle sobre Leidy

Após a discussão com Leidy Elin na manhã de terça-feira (19), Beatriz desabafa com Isabelle sobre a relação com a trancista no BBB 24 (Globo). A manauara ouviu o desabafo da vendedora e a aconselhou.

O que aconteceu

Isabelle apontou que viu Leidy Elin tentar conversar com Beatriz após o desentendimento, mas a vendedora afirmou que a relação entre as duas ficou abalada.

"Eu sempre olho os dois lados. Vou ser muito honesta com você, que eu nem queria me meter nesse assunto. Você passou rápido e falou: 'Leidy, eu queria te pedir desculpas'. Tu passou assim", disse Isabelle.

"Tu, também, na minha percepção, não sentou com ela assim: 'Leidy, é o seguinte, quero te pedir desculpas'. Naquele momento que eu vi, tu passou rápido", a manauara continuou.

"É que ela é muito seca", justificou Beatriz.

"Ela falou que ia falar comigo. Tem uma hora que a gente se pergunta, tá vindo atrás de mim porque tá se sentindo ameaçada e quer falar comigo?", Beatriz questionou.

"Não, Bia. Eu não queria me meter nisso, mas eu vou abrir meu coração pra você, eu não sinto que é isso. Eu sinto que ela queria falar com você mesmo porque ela gosta de você. Eu não queria me envolver nisso, porque isso é jogo, é você, é ela, é essa loucura aí, eu não tenho nada a ver com isso. Mas eu não posso negar o que o meu coração diz", ponderou a dançaria.

Beatriz, então, questionou a aproximação de Leidy Elin com o Quarto Gnomo, mas Isabelle apontou que a trancista não poderia estar próxima do grupo do Quarto Fada por causa dos atritos entre ela e Davi.

"Faltou diálogo, Isabelle. Dos dois lados", Beatriz argumentou.

"Se você me pergunta se ela gosta de você pelo o que eu senti naquele dia do Líder [...], ela estava do meu lado e ela demonstrou uma preocupação grande com você, de que você não estava bem. E aquilo dali toca no meu coração e diz pro meu coração que ela gosta de você", apontou Isabelle.

