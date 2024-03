'Estou obcecada'; Júpiter e Lupita geram torcida de fãs de 'Família É Tudo'

No capítulo de terça (19), de "Família É Tudo" (Globo) uma nova cena de Júpiter (Thiago Martins) e Lupita (Daphne Bozaski) fez a novela das 7 ficar entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

O que aconteceu

Desde que conheceu o patrão, a guatemalteca se apaixonou. No capítulo de hoje, os dois tiveram um novo encontro por acaso, já que agora são vizinhos.

Enquanto fazia uma corrida na rua, Júpiter saiu atrás de uma mulher que achou atraente, mas deu de cara com Lupita. Ele mais uma vez, fugiu da secretária, que acabou levando uma bolada na cabeça.

Com a cena, "Família É Tudo" ficou entre os assuntos mais comentados no X (antigo Twitter). "Eles são muito bons juntos. Vou amar o desenvolvimento desses", disse uma fã da novela sobre Lupita e Júpiter.

O público mostrou que já está torcendo pelo casal. "Lupita e Júpiter os melhores personagens da novela e sendo um casal, eles vão emocionar demais e eu estou já obcecada", declarou uma telespectadora na rede social.

Os usuários do X também não deixaram de elogiar o corpo de Thiago Martins na cena em que Júpiter corre. "Thiago Martins como sempre com seu grande pacote dando as caras", brincou um fã de "Família É Tudo".

