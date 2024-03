Eliana lamenta morte de pai: 'Compreendo que o senhor estava cansado'

Eliana, 51, lamentou a morte do pai, José Bezerra, aos 92. A apresentadora fez uma homenagem a ele nas redes sociais nesta terça-feira (19).

O que aconteceu

A famosa admitiu que o pai estava cansado. "Obrigada por seus ensinamentos, foram muitos. O senhor nem imagina. Vou sentir falta do seu lindo sorriso, dos seus beijos, do seu carinho, da sua presença aqui em casa e em nossas vidas, mas compreendo que o senhor estava cansado, podia ver em seus olhos", escreveu no Instagram.

Ela agradeceu a chance de cuidar dele e reforçou que choraria por sua perda. "Agradeço a Deus a oportunidade de cuidar de você até o último instante. Pode deixar que daqui para frente, como o senhor sempre dizia, 'só alegria'. Vou chorar só mais um pouco, tá? Vai em paz, te amo para além da eternidade, finalizou.

Famosos e fãs deram apoio à apresentadora na publicação. "Meus sentimentos, minha querida. Que Deus conforte o coração de todos vocês", salientou Ary Fontoura. "Li, todo meu carinho para você e sua família. Sinto muito", confortou Angelica. "Dói muito perder o pai. Perdi o meu tem 24 dias. Só Deus para nos dar força e preencher esse vazio. Receba meu abraço de carinho", pontuou uma seguidora.

Eliana confirmou a notícia no Instagram. A causa da morte não foi anunciada. José Bezerra sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) em agosto do ano passado e ficou debilitado.