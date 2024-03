Dieguinho: Falso argentino é distração contra sensação de derrota em Gnomos

Boninho, 62, agitou os fãs do BBB 24 (Globo) ao anunciar a entrada de um novo participante. Segundo ele, trata-se de um ator que vai se passar pelo participante da versão argentina do reality e terá a missão de seduzir as mulheres da casa, causando ciúme nos rapazes.

Na avaliação de Dieguinho Schueng, a criação desta nova dinâmica tem um propósito bastante claro. "A inserção desse participante é uma estratégia para evitar o sentimento de derrota nos Gnomos. O paredão desta semana é mais um duro golpe para eles... Já vão entrar amanhã sabendo que é só fazer uma fila que cada um deles vai sair."

O objetivo, claro está, é evitar que o BBB 24 se torne um Muro das Lamentações em plena reta final. "Esse rapaz é uma distração para eles não ficarem falando sobre isso e aguentarem mais 30 dias. Senão, daqui a pouco o jogo vai entrar naquela espiral de chatice, de só ficarem reclamando e lamentando."

Dieguinho elogiou ainda a rapidez de Boninho em se retratar de sua fala infeliz na primeira versão do anúncio. "Ele fez algo que eu não esperava que ele fizesse, e de forma muito positiva. É muito legal você ver uma pessoa que, quando erra, não só apaga [o post] como pede desculpas - e ele publicou um pedido de desculpas pelo vídeo publicado."

