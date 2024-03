Davi chama Isabelle para discutir a atitude da sister

Nesta tarde (19), na área externa da casa do BBB 24 (Globo), Davi chamou Isabelle para conversa sobre um momento que tiveram na noite anterior após o Sincerão. O brother disse que não gostou da maneira como a sister respondeu a ele.

O que aconteceu

Na noite anterior (18), após Raquele expor, no Sincerão, que Alane e Bia já falaram mal de Isabelle, a manauara demonstrou estar chateada com a situação.

Em seguida, na cozinha, Davi tentou levantar o assunto com Isabelle, mas ela não quis conversar sobre isso, e a resposta chateou o baiano.

"Eu cheguei na cozinha ontem e você falou pra mim assim: 'Davi se você quiser conversar comigo à respeito disso, eu não vou perder meu tempo'", começou o brother.

"Eu não vou perder meu tempo? Eu falei não vou perder tempo?", questionou a manauara.

Davi confirmou e continuou: "Eu falei assim: 'eu não vou falar com ela hoje, porque se eu falar com ela hoje, eu sei que ela tá mal e não vou deixar ela mais mal do que ela está, vou falar com ela amanhã.'"

O brother explicou que não gostou da resposta de Isabelle e disse que não vai mais se disponibilizar, mas estará disponível caso ela o procure.

Isabelle, por sua vez, explicou que está sempre disponível para conversar com o brother e que ela só não queria conversar sobre aquele assunto naquele momento, pois prefere esperar e tentar resolver com as meninas o que foi dito no Sincerão.

A conversa terminou com um abraço.

