Por o celular na geladeira ajuda a melhorar a bateria? Saiba quando pode

Do UOL, em São Paulo*

Pode soar estranho, mas muita gente coloca a bateria do celular, quando removível, ou o próprio aparelho dentro da geladeira ou do freezer dizendo que isso melhora o desempenho. Tilt conversou com especialistas para entender se essa atitude faz sentido ou é apenas mito.

Geladeira ajuda, mas não vale a pena

A verdade é que o resfriamento da bateria pode ajudar sim a preservar a carga, ou seja, interromper o descarregamento na hora e despertar a carga residual que aparentemente estava escondida.

Mas isso não tem nada a ver com a capacidade dela de carregar mais rápido depois ou durar mais durante o uso, como muitos acreditam.

Quando a bateria se esgota totalmente, o telefone fica fora do ar. Só que internamente resta uma pequena carga residual, porque na prática a carga não esgota 100%.

Se você coloca na geladeira, isso potencializa e acelera essa recuperação - processo de recomposição da bateria para ela funcionar de novo].

Recomendação é de NÃO colocar. Apesar de ajudar na recuperação momentânea da bateria, a recomendação é não colocar o aparelho ou a bateria na geladeira, uma vez que não faz tanta diferença no dia a dia.

Freezer em hipótese alguma

Agora, quando o assunto é o freezer, o ideal é evitar. Afinal, a bateria pode congelar.

Dentro da bateria existem líquidos. Dependendo do tempo que ficarem no local, eles podem congelar.

A bateria gosta de temperaturas mais frias, mas o frio em excesso é perigoso. Os cristais de gelo podem em algum momento provocar algum fenômeno físico ou químico na bateria e prejudicar o celular.

Nada de deixar a bateria no sol

As baterias que esquentam demais tendem a perder a potência mais rápido e podem ter sua vida útil prejudicada.

O calor faz a bateria perder energia mais rápido, sim. Tem a ver com fenômenos físicos e químicos e a movimentação de elétrons.

O mesmo vale para o celular no bolso da calça ou lugares abafados. Em ambientes fechados e restritos, o celular fica tentando encontrar sinal e isso consome muita bateria.

Por isso, também não é recomendado dormir com o celular embaixo do travesseiro. Nos documentos da bateria estão especificadas quais são as condições ambientes ideais.

Uma dica para aqueles dias mais quentes: use a saída do ar condicionado para resfriar o aparelho. Assim, você consegue evitar o desgaste excessivo da bateria.Fontes: Almir Meira Alves, engenheiro eletrônico e professor da FIAP (Faculdade de Informática e Administração Paulista); e Antonio Carlos Gianoto, professor de engenharia do Centro Universitário FEI

*Com matéria publicada em 23/03/2021