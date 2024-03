Após desabafo, Rosário cai pra trás com decisão de Chayene

No capítulo de "Cheias de Charme" desta terça-feira (19), Cida explica a Conrado que não é filha dos Sarmento, mas omite que é empregada.

Brunessa flerta com Rodinei. Lygia briga com Socorro por deixar Manu sozinha. Sidney insiste para que Rosário desista do sonho de ser cantora, e os dois lembram de quando ela foi adotada.

Chayene elogia comida de Socorro e dispensa Rosário. Sarmento e Sônia conversam e dizem a Cida que vão assinar o salário dela como doméstica. Lygia conta que viu Socorro na casa de Chayene.

Sarmento descobre que está praticamente falido. Rosário compõe, Inácio a visita com buquê de flores, mas ela evita levá-lo ao quarto. Cida fica nervosa ao receber visita de Conrado na mansão.

Sobre "Cheias de Charme"

A novela acompanha a vida de três empregadas domésticas, Maria da Penha (Taís Araújo), Maria do Rosário (Leandra Leal) e Maria Aparecida (Isabelle Drummond) que se conhecem na prisão. Lá, elas encontram afinidades umas com as outras e decidem fazer um pacto para, juntas, conseguirem melhorar de vida.