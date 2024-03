Cafetinagem: o que significa acusação contra o 'Rei do OnlyFans'

Na semana em que o "Rei do OnlyFans" passou a ser investigado por pornografia infantil pela Justiça de Andorra, na Europa, um termo da linguagem popular no Brasil tem sido usado para descrever a suposta atuação do empresário espanhol: "cafetinagem", outra acusação contra ele.

Entenda o significado da palavra

"Cafetinagem" não está no dicionário formal da língua portuguesa, mas é comumente associada à palavra que lhe dá origem — "cafetina", cujo significado é "mulher que exerce o cafeinismo, que é dona de prostíbulo ou que arranja prostituta para o homem, mediante pagamento", segundo o Michaelis.

O termo também é usado como sinônimo de "proxenetismo", uma palavra menos popular e geralmente usada em acusações judiciais contra pessoas que promovem ou favorecem a prostituição como intermediadoras.

Segundo definição do Dicionário Informal, cafetinagem trata-se de uma "prática criminosa que consiste em explorar o comércio carnal alheio, sob qualquer forma ou aspecto, havendo ou não mediação direta e intuito de lucro".

Quem é o 'rei do OnlyFans'?

Autointitulado "rei do OnlyFans", o espanhol Sergio Fuentes, também conhecido como Sergio Favada, vive em Andorra, país na Europa, e alegou ser responsável por gerenciar 25 perfis na plataforma de conteúdos eróticos.

Ele, que também é investidor em criptomoedas, entrou para a rede erótica com sua companheira, com quem publicava gravações de suas relações sexuais, segundo informações do jornal El País.

De acordo com o periódico espanhol, depois de alguns meses faturando cerca de 1 mil euros pelo OnlyFans, Sergio deixou o emprego em uma fábrica e dedicou-se exclusivamente à produção de conteúdos para a plataforma, pela qual hoje gerencia dezenas de contas, além de ministrar cursos para quem quer se dedicar ao erotismo diante das câmeras.

'Quanto mais jovens, melhor'

Em entrevista ao canal de TV espanhol La Sexta, na última sexta-feira (15), Sergio admitiu gostar de "modelos que tenham um perfil inocente, mas que sejam gostosas". Ele afirmou ser esse o perfil de preferência do público e completou: "quanto mais jovens, melhor".

O espanhol revelou ainda que cobra um percentual de 30% a 50% do lucro de cada modelo agenciada por ele para produzir conteúdos explícitos no OnlyFans. Ao todo, alguns de seus perfis lucram cerca de 30 mil euros (R$ 164 mil), por mês.

Durante a entrevista na semana passada, Sergio foi questionado se acha a porcentagem cobrada por ele abusiva, e negou. Ao ano, ele relata ter ganhos de aproximadamente 400 mil euros (R$ 2 milhões). "Uma modelo que ganhava zero euros e que agora ganha 30 mil euros, me pagar 15 mil euros é abusivo?", respondeu.

Ele ainda foi perguntado se acreditava ser um cafetão e afirmou duvidar que o trabalho das mulheres que representava pudesse ser classificado como prostituição, mas admitiu que, se alguém via o OnlyFans dessa forma, ele certamente seria um cafetão. E debochou: "Se for prostituição, por definição, sim. Meninas, seu cafetão chegou!".

Acusação por pornografia infantil e "cafetinagem"

Após a entrevista de Sergio, a ministra do Interior e da Justiça de Andorra, Ester Molné, afirmou que uma investigação foi aberta para apurar indícios de pornografia infantil na atuação do espanhol.

Em declaração ao jornal Diário d' Andorra no último domingo (17), a ministra falou da possibilidade do empresário também estar envolvido com outros crimes, como promoção de prostituição e proxenetismo ("cafetinagem"). "Estamos preocupados com o bem-estar de todos, em especial de menores, por serem vulneráveis".

Em resposta, o espanhol falou em vídeo divulgado em suas redes sociais que o comentário feito sobre mulheres mais novas era uma "sátira" para zombar dos entrevistadores. Ele acusou a mídia de desinformação e declarou: "Qualquer pessoa que seja um pouco inteligente verá que o que fazemos é um trabalho normal".