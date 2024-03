Bruno Gagliasso diz que Ewbank casou virgem, e ela reage: 'Transei mais'

Bruno Gagliasso, 41, contou que sua esposa, Giovanna Ewbank, 37, casou virgem, mas a apresentadora reagiu e disse ter tido outras experiências sexuais além do marido.

O que aconteceu

Gagliasso abordou o assunto no programa Surubaum comandado por ele e Ewbank. Na ocasião, o influenciador Gominho disse conhecer "muita gente que casou virgem e deu merda" porque o sexo não era bom e atrapalhou a relação.

Nesse momento, Bruno relatou que Giovanna "casou virgem", mas o matrimônio deles não virou uma "merda". A apresentadora, por sua vez, explicou que, sim, já manteve relações íntimas com outros homens além de Gagliasso, inclusive após descobrir que sexo não se resume a penetração.

"Aliás, eu descobri aqui nesse programa Surubaum que pelo jeito eu transei com mais pessoas do que eu imaginava, porque o sexo não é só penetração", contou, ressaltando estar contente por ter descoberto que transou com um "número maior" de homens.

No Surubaum, Giovanna também admitiu que nunca fez suruba e até demonstrou curiosidade para saber como faz para limpar o pênis no meio do ménage. "Dá para limpar o peruzinho rapidinho... Álcool em gel para todo mundo".

Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso estão casados desde 2010. Juntos, eles são pais de três filhos.