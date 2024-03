Além de Wanessa e Dado, relembre os famosos que se separaram após o BBB

Wanessa Camargo e Dado Dolabella terminaram o relacionamento após o BBB 24 (Globo). Relembre outros famosos que se separaram depois de participar do reality.

Famosos que se separaram após o BBB

MC Guimê e Lexa. O casal se separou após o MC ser expulso do BBB 23 por importunação sexual. Eles chegaram a reatar o casamento, mas romperam de vez em setembro do ano passado.

Marvvila e Christiano Sant'Anna. A cantora terminou o noivado em dezembro de 2023, depois de participar do BBB no mesmo ano. Eles ficaram juntos por três anos.

Arthur Aguiar e Maíra Cardi. Os dois terminaram o casamento em outubro, meses após o cantor se consagrar campeão do BBB 22. O relacionamento foi marcado por idas e vindas, e teve vários escândalos de traição.

Viih Tube e Bruno Magri. A youtuber sonhou no BBB 21 que havia sido traída pelo então namorado. Meses depois de sua participação, ela confirmou sua suspeita e os dois encerraram o relacionamento.

Pyong Lee e Sammy. O hipnólogo gerou várias polêmicas por suas atitudes no BBB 20. Após algumas crises e boatos apontarem que ele teria se envolvido com Antonella Avellaneda no reality Ilha Record, eles se separaram.

Bianca Andrade e Diogo Melim. Com a aproximação de Gui Napolitano no BBB 20, o integrante da banda Melim decidiu terminar o namoro. O término foi oficializado quando a influenciadora saiu do confinamento.

O que aconteceu

Wanessa Camargo confirmou o término em entrevista ao Fantástico. Em reportagem exibida no domingo, ela explicou: "Tenho muito carinho pelo que vivemos, mas agora preciso olhar para mim, para meus filhos e para meu trabalho".

A cantora negou que a paixão pelo artista acabou: "A gente não deixa de gostar, ainda tem um sentimento, lógico, mas eu percebi que preciso me olhar primeiro".

Antes de a famosa confirmar o fim da relação, Dado Dolabella se negou a comentar o assunto. "Não quero comentar sobre a minha vida pessoal, que já foi devassada. Sempre que comento sobre isso, a resposta é distorcida. Vivo hoje a retomada da minha carreira artística após o período sabático na maravilhosa Chapada dos Veadeiros. Devo muito à Wanessa essa minha volta para São Paulo e a retomada da minha carreira artística", disse à Quem.

