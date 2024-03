BBB 24 não é o único; edição de 2016 também teve participante falso

Boninho prometeu que fará uma trollagem com um brother falso no BBB 24 (Globo). Essa não é a primeira vez que isso acontece no reality show.

Participante falso no BBB

Juliano Laham enganou a casa no BBB 16. O ator libanês movimentou a casa ao fingir ser mais um participante. Ele até se envolveu com Munik Nunes, que venceu a edição.

Filho de libaneses, o artista morou em vários países. Nascido no Brasil, ele viveu no Líbano, na Inglaterra e no Qatar.

A participação foi lembrada no BBB 23. Bruna Griphao comentou sobre a situação no confinamento: "Sabia que teve um amigo meu que entrou como ator aqui para enganar todo mundo? É o Laham. Ele entrou, fez casal, fingia que era gringo e não falava português direito".

O que aconteceu

A produção brincará com uma troca falsa de participantes. Boninho detalhou como a dinâmica vai funcionar no Instagram.

O Big Boss contou que até Yasmin entraria na trollagem. "Na verdade, esse 'hermano' não está participando de Big Brother nenhum. A gente vai dizer que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode causar um problema, deles achando que ela pode voltar, que era um Paredão fake", pontuou.

