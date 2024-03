Alane se intromete em papo de Leidy e Bia, e sisters têm treta generalizada

Leidy tirou satisfação com Beatriz por "jogar a porta em sua cara" no BBB 24 (Globo). Depois, Alane se intrometeu na conversa, que virou uma treta generalizada.

O que aconteceu

A trancista apontou que não tem mais aliança de jogo com as sisters: "Quando falei que acabou a aliança, foi de jogo, não de amizade. Para mim, parece que está tomando juízo da Alane. Você também entende isso, não tem como jogar junto".

Ela indicou que Beatriz estava tomando partida por Alane: "Se fosse para o Sincerão, não colocaria Alane no Sincerão. Sentimento não acaba do nada. Quando falei que aliança acabou foi de proteger vocês no jogo, porque vocês levam para o Davi. Você está querendo tomar as dores da Alane".

Leidy destacou que a vendedora estava diferente, que rebateu: "Você gritou comigo, gritou com a Alane". A trancista se defendeu: "É o meu jeito, parece que vocês não entendem o meu jeito. Se fosse o Marcus, também ia gritar".

Alane se intrometeu na conversa e Leidy disparou: "Estou falando com a Bia, tem que parar de se meter, Alane, acha que tudo é sobre você".

As duas seguiram discutindo e a bailarina destacou: "Eu fui atrás mil vezes, eu não vou implorar a sua amizade". Após Leidy dizer que o assunto não era sobre ela, Alane acrescentou: "Então, para de me olhar e falar comigo, você está falando comigo. Eu não acho que é sobre mim. A sua amizade não era verdadeira porque você parou de falar comigo".

No final da discussão, a trancista insistiu: "Vocês acham que já tem um campeão, então vou cheira o c* do campeão". Após citar sobre humildade, Alane reforçou: "Vamos falar de humildade, tu que sai por aí debochando de Deus e o mundo".

