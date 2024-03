Irmã de Lucas torce por reconciliação com ex-esposa: 'Amo muito a Camila'

Irmã de Lucas Henrique, Carla Cristina declarou que espera que o capoeirista e a esposa Camila Moura se reconciliem com o fim do BBB 24 (Globo).

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

A irmã do participante torce para uma reconciliação entre ele e Camila. "Se for da vontade deles... Torço para que tudo se resolva e que Deus faça a vontade dele. Eu amo muito a Camila. Ninguém deixa de amar uma pessoa, por mais magoada que eu esteja", apontou ao Play do Globo.

Carla Cristina contou que não esperava que o brother permanecesse tanto tempo no jogo: "Não imaginava. Ele chegou bem longe, estou feliz por ele".

Camila Moura disse que seu casamento acabou. A professora contou que se sentiu traída pelo marido após ele flertar com Pitel em vários momentos no confinamento. Ela não chegou a aparecer no Vídeo do Anjo de Lucas Buda, e ele questionou sua ausência.

BBB 24 - enquete UOL: após eliminação de Yasmin, quem é o mais odiado do reality global? Resultado parcial Total de 20984 votos 4,42% Alane 2,60% Beatriz 21,63% Davi 13,95% Fernanda 4,70% Giovanna 3,72% Giovanna Pitel 4,54% Isabelle 30,33% Leidy Elin 4,66% Lucas Henrique 4,09% Matteus 2,66% MC Bin Laden 2,70% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 20984 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash