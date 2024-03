Fernanda cria teoria sobre BBB 24: 'Se a Raquele sai, eu já sou finalista'

Em conversa com Pitel no BBB 24 (Globo), Fernanda brincou ao revelar a sua teoria sobre os finalistas da edição baseada na parede de porta-retratos — que tem imagens dos olhos dos participantes.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No papo, as sisters lembraram que, no começo da temporada, foi falado que a fileira do topo seria a dos finalistas. Fernanda, porém, veio com um novo palpite.

A confeiteira contou que são cinco prateleiras e afirmou que uma pessoa de cada se tornaria finalista: "Se a Raquele sair, eu já sou o único olho dessa prateleira. O Bin já é o único olho da prateleira dele. Nós já somos finalistas!", brincou.

Pitel riu da amiga e comentou: "Em condições normais eu diria que você está cheio de ilícitos."

Fernanda seguiu com o seu raciocínio: "Na sua prateleira, você ainda tem chance: faltam Leidy e Davi."

A carioca ainda observou que Giovanna e Lucas Buda são os únicos restantes da prateleira onde estão: "É briga deles ali! Eu estou brigando só com a Raquele agora. Se ela sai amanhã, eu já sou finalista.", finalizou, rindo.

BBB 24 - enquete UOL: Fadas x Gnomos? Qual quarto está jogando melhor? Resultado parcial Total de 3030 votos 69,67% Quarto fadas 30,33% Quarto Gnomos Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 3030 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash