Boninho recua em trollagem após repercussão: 'Que vergonha'

Boninho recua em trollagem do BBB 24 (Globo), apaga post e faz nova publicação nas redes sociais. Entenda o que aconteceu nesta terça-feira (19).

O que aconteceu

Boninho, o diretor do BBB, apagou um post que havia feito após sua repercussão na web. Em nova publicação, ele destacou que a produção fará uma "troca de brothers falsa": "Ele [novo brother] entra na casa às 15h dizendo que é um convidado argentino no Big do México. E a sedução é uma grande brincadeira, ele precisa ganhar um mínimo de corações no Queridômetro e alguns emojis ruins. A gente explica depois".

Em seguida, ele explica que o brother não permanecerá na disputa. "Na verdade, esse 'hermano' não está participando de Big Brother nenhum. Para piorar mais ainda, a gente vai dizer que a Yasmin foi para o Big Brother. Isso pode causar um problema, deles achando que ela pode voltar, que era um Paredão fake", afirmou.

O novo vídeo teve alguns cortes, excluindo que seria um brother do Big Brother Argentina e citando o reality mexicano, La Casa de Los Famosos.

Anteriormente, Boninho havia comentado que o novo participante seduziria as sisters. No X (antigo Twitter), espectadores reclamaram e criticaram a fala de Boninho.

Mais tarde, o diretor publicou uma outra nota se desculpando no Instagram: "Pessoal, sobre o vídeo anterior: apaguei mesmo! E não pelas críticas, mas porque logo vi a besteira que falei Sem noção e não tenho problema em assumir isso. Nada a ver, literalmente, porque o foco da dinâmica que pensamos com tanto carinho para essa semana é completamente outro. Que vergonha".

Boninho apagou e subiu um novo vídeo explicando a dinâmica e removeu falas sobre "seduzir" mulheres e fazer "ciúme" nos homens.



Melhor ter cancelado essa babaquice, pois qualquer movimento que ele fizer pra cima das meninas vai ser mal visto aqui fora. #BBB24 pic.twitter.com/29mCC7jatw -- ?ç?? (@nana_rebolcas) March 19, 2024

Boninho vai por um cara no meio do jogo pra seduzir as meninas do nada mano ?????? Eu juro esse velho tá maluco -- (@PorraaJheny) March 19, 2024

Exato esse BONINHO É PODRE QUE IDEIA MAIS NOJENTA COLOCAR UM ATOR NA CASA SÓ PARA SEDUZIR AS MULHERES QUE NOJO DESSE HOMEM -- Breno Silveira Júnior (@BrenoEngel) March 19, 2024

Em pleno 2024 o @boninho achou uma boa ideia colocar um participante falso pra seduzir mulheres e provocar homens. INACREDITÁVEL https://t.co/mzEA2zamqf -- Cleber ??? (@cleberiam) March 19, 2024

