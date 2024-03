Alane já falou mal de Isabelle para Deniziane: 'Não sinto algo bom'

No último Sincerão do BBB 24 (Globo), Raquele acusou Alane de falar mal de Isabelle pelas costas. Em uma das festas, a bailarina já comentou sobre a manauara com Deniziane.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

No Sincerão, Raquele expôs Alane: "Ela esqueceu de falar que quando o trio dela era completo [com Bia e Deniziane], elas desciam a lenha na Isabelle. Hoje está agindo como melhor amiga."

Em uma das festas, Alane teve uma conversa com Deniziane e criticou Isabelle: "Posso estar errada, mas não sinto algo bom sobre ela."

Alane: "Tem horas que eu penso que ela é legal. Em outras horas já penso que não."

Deniziane: "Exatamente, é isso que eu falo. Às vezes acho que ela é gente boa, outras vezes acho que não."

Alane: "Por bem ou por mal, prefiro ficar no meio termo. Não é uma pessoa burra. É uma pessoa que talvez se aproxime por jogo."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 835706 votos 5,62% Alane 3,02% Beatriz 91,36% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 835706 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e TikTok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash