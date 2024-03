Alane chora e é consolada por Matteus após treta generalizada com Leidy

Alane chorou após se meter em uma treta generalizada com Leidy no BBB 24 (Globo). Matteus a consolou com o ocorrido.

O que aconteceu

Com a discussão, Alane foi para a cozinha da Xepa chorar. "Fala que não é sobre mim, mas não tira meu nome da boca. Imagina se fosse sobre mim então", desabou sozinha.

Limpando as lágrimas com um guardanapo, foi consolada por Matteus. Ao aliado, explicou o ocorrido: "Ficou a confusão inteira falando que não é sobre mim e eu ouvi meu nome daqui umas cinquenta vezes".

Tudo começou quando Leidy questionou Beatriz: "Está p*ta comigo? Porque você bateu a porta na minha cara (...). Quando falei que acabou a aliança, foi de jogo, não de amizade. Para mim, parece que está tomando juízo da Alane". A vendedora apontou que a trancista havia gritado com as duas.

Alane se intrometeu na conversa e Leidy se irritou: "Estou falando com a Bia, tem que parar de se meter, Alane, acha que tudo é sobre você".

As sisters começaram a gritar e continuaram a treta. A bailarina disse que não imploraria pela amizade e a trancista insistiu que o assunto não era com Alane.

