Após ser acusado de roubo, João Pedro é expulso de casa em 'Renascer'

Nos próximos capítulos de "Renascer" (Globo), João Pedro (Juan Paiva) é expulso de casa por José Inocêncio (Marcos Palmeira).

Tudo começa quando o protagonista acusa o filho de ter desviado cacau para comprar as terras de José Augusto (Renan Monteiro). O marido de Mariana (Theresa Fonseca) não acredita que o filho tenha economias e decide investigar de onde vem esse dinheiro.

Revoltado com a desconfiança do próprio pai, João Pedro diz que irá embora da fazenda. "Vou me embora dessa casa, coronel, que é pra não lhe faltar com respeito. Eu vou voltar pra minha casa, vou tocar minha vida", diz.

Irritado, José Inocêncio expulsa o caçula de sua fazenda. "Eu vou e não volto mais. E só lhe chamo de pai de novo, coronel, quando o senhor pedir perdão pelas ofensas que me fez", responde João Pedro.

A novela "Renascer", escrita por Bruno Luperi, vai ao ar de segunda a sábado, às 21h20, na Globo.