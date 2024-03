Após quase se casar com Cris, Giovanni beija Ísis em 'Elas por Elas'

No capitulo de quarta (20), da novela das 6 "Elas por Elas" (Globo), Giovanni (Filipe Bragança) e Ísis (Rayssa Bratillieri) se beijam.

Depois de quase se casar com Cris (Valentina Herzsage), o moço procura sua ex-namorada e declara todo seu amor. Com isso, a veterinária tem coragem de contar para Gio que está esperando um filho seu. "A gente vai ter um filho, Gio! Quando descobri a gente já tinha se separado, tava decepcionada com tudo. No dia que você dormiu aqui eu quase contei. A minha ideia era ir embora pra Austrália. Ter o meu filho bem longe daqui", revela a moça.

Ísis confessa que não teria coragem de ter o bebê na Austrália. "Você ia ter coragem de fazer isso comigo?, pergunta ele. "Sinceramente, acho que não. Porque estar esperando um filho seu é...", responde ela. "A melhor notícia das nossas vidas", completa Giovanni.

O casal se beija. "Tô tão feliz. Olha, tive uma ideia. Tô saindo de casa, quero muito que você venha morar comigo", propõe o filho de Jonas (Mateus Solano). "Claro, meu amor! Óbvio que sim! Não tenho dúvida nenhuma que você é o grande, único e definitivo amor da minha vida", afirma a sobrinha de Marlene (Maria Ceiça).

Os dois trocam juras de amor. "E agora o pai do seu filho. Nós três vamos ser muito felizes", declara Gio.

A novela "Elas por Elas", escrita por Thereza Falcão e Alessandro Marson, vai ao ar de segunda a sexta, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.