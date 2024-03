Alane se defende após fala de Raquele no Sincerão do BBB 24

Em uma conversa com Beatriz e Matteus no Quarto Fada, Alane se defendeu após Raquele apontar no Sincerão do BBB 24 (Globo) que ela falava mal de Isabelle.

Quer ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no BBB 24? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp.

O que aconteceu

Raquele usou seu tempo no Sincerão para expor que Alane falava mal de Isabelle no começo do jogo.

Para Isabelle, Alane e Beatriz negaram a informação.

Alane refletiu sobre o assunto no Quarto Fada. "Quando a Anny [Deniziane] falava alguma coisa, eu dizia: 'Tenho uma opinião ou outra, mas não conheço ela. Não vou falar em voz alta porque não tenho certeza. Tenho que esperar conhecer ela pra saber'."

Ela seguiu se defendendo. "Eu sempre falava: Não vou votar nela porque ela é do Norte e eu sou do Norte."

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 835431 votos 5,62% Alane 3,02% Beatriz 91,36% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 835431 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Cobertura especial do UOL no BBB

NEWSLETTER

Quer receber antes e diretamente no seu email a Newsletter de Splash sobre BBB? Clique aqui

LIVES

Chico Barney, Kerline, Leão Lobo e mais colunistas estão na cobertura especial do BBB no YouTube e nas redes sociais. De segunda a sexta, são três programas ao vivo no YouTube, além de muito conteúdo no Instagram e Tik Tok.

Confira os horários

10h - Central Splash - Principais fatos da noite com o maior comentarista de reality da internet: Chico Barney

13h - Splash Show

18h - Central Splash