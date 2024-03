Alane e Leidy Elin discutem aos gritos no 'BBB 24': 'Sua amizade é rasa'

Nesta terça-feira, 19, Alane e Leidy Elin deram início a uma discussão acalorada no Big Brother Brasil 24. Elas, que mantinham uma aliança no reality anteriormente, trocaram acusações mútuas depois de um atrito gerado por supostas novas amizades no jogo.

A conversa começou entre Leidy e Beatriz, que debateram o motivo do afastamento da trancista do trio. Leidy alegou não gostar de Davi e acusou as duas amigas de terem se aproximado do motorista de aplicativo. Já Beatriz criticou a proximidade da antiga aliada com Fernanda.

"Ela é falsa", acusou a vendedora. "Vocês ficam com o Davi, uma pessoa que eu não suporto", rebateu a trancista. Alane tenta entrar no assunto, mas Leidy diz que estava conversando apenas com Beatriz. "Tem que parar de se meter e achar que tudo é sobre você", diz ela.

A conversa, então, começa a escalonar e a bailarina discute com a sister. "Sinceramente, Leidy, a sua amizade é rasa e eu não vou esperar a sua amizade", alegou Alane. "E nem eu a tua", respondeu a trancista. Assista ao vídeo aqui .

Alane e Beatriz já haviam se envolvido em um atrito com outra aliada, Isabelle, durante o Sincerão desta segunda-feira, 18. Na dinâmica, Raquele revelou que as duas criticavam a amiga antes de se aproximarem dela, o que gerou um clima tenso.