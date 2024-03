Clipes, brigas em público e BBB: relembre a relação de Wanessa e Dado

Wanessa Camargo anunciou ontem no Fantástico o término com Dado Dolabella.

Há 20 anos, o namoro dos dois também chegava ao fim

O relacionamento de Dado e Wanessa começou no ano 2000. Na época, ela tinha 18 anos e ele, 20. Dado participou de dois dos principais clipes da carreira de Wanessa: "O Amor Não Deixa" e "Apaixonada por Você".

Foi um namoro conturbado. Os dois costumavam ser flagrados brigando em público e viveram um relacionamento de idas e vindas até 2004. Na época, uma foto de paparazzi criou polêmica por mostrar Wanessa chorando no meio da rua, supostamente durante uma briga com Dado. Em 2022, em entrevista a Foquinha, Wanessa disse que a imagem foi tirada de contexto:

Eu tive um momento horroroso na minha vida com um paparazzo, que foi colocado num lugar diferente, que não era aquilo. Mas não adianta. As pessoas criam naquela imagem uma história. Você fala, se defende, mas não adianta. Wanessa Camargo

Dado Dolabella e Wanessa Camargo namoraram entre 2000 e 2004 Imagem: Eduardo Lazzarini/Folhapress

Zezé Di Camargo não aprovava a relação. "Falo sempre, e vou repetir: a verdade é que eu nunca tive nada contra o Dado, tinha contra o sofrimento da Wanessa. Então, naquele momento da vida que ele não estava fazendo bem para a minha filha, eu era contra a relação", disse o pai de Wanessa a Lucas Pasin, colunista de Splash, em 2022.

Dado afirma que Wanessa foi o motivo da briga dele com João Gordo. Em 2006, Dado ameaçou o apresentador durante entrevista na MTV com um machado, um porrete e uma corrente. Em 2021, ele relembrou o episódio no podcast Barbacast: "Gordo zoava geral. O programa dele era chamar as pessoas para o programa e ficar esculachando com a cara da pessoa. Ele fez isso uma vez com a Wanessa Camargo, que na época era minha namorada".

A briga do João Gordo e do Dado Dolabella pic.twitter.com/H2hAyOHgfO -- A MTV Brasil Que Deu Certo (@amtvquedeucerto) April 9, 2022

Quando ele entrevistou a Wanessa, ela saiu aos prantos do programa dele. Ela me ligou e não conseguia nem falar. Estava soluçando de chorar. Eu falei para ela: 'Relaxa que um dia esse cara vai me chamar para ir lá e ele vai ter o que ele merece'. Ele acha que é louco, então ele vai encontrar alguém louco também no meio do caminho.

Dado Dolabella ao 'Barbacast'

Três anos após o término com Dado, Wanessa começou a namorar Marcus Buaiz. Dois anos depois, eles se casaram. Da união, nasceram os dois filhos de Wanessa: José Marcus (12) e João Francisco (8). Em 2022, eles anunciaram o divórcio.

Logo após a separação de Wanessa e Marcus, surgiram os boatos de reconciliação com Dado. Começaram a circular fotos dos dois juntos na Chapada dos Veadeiros, onde Dado morava. Foi um primo da cantora quem vazou que eles estavam, de fato, juntos. Depois disso, eles passaram a se declarar publicamente um para o outro e Dado até se mudou para a casa da cantora em São Paulo.

Ao entrar no BBB 24, Wanessa disse estar "quase casada". "Estou muito comprometida, não sou casada, mas quase casada. É um relacionamento muito sério, muito comprometido, muito tudo", contou aos brothers.

Antes da estreia do programa, Dado mostrou que estava nervoso. "Quando aquela pessoa que você ama tá longe de você, você sente tudo que a pessoa sente lá do outro lado?", questionou no Instagram. "O pior é que agora eu não consigo ter notícia, eu não consigo saber, eu não consigo falar no telefone, eu não consigo ver na TV, eu não consigo saber de nada... Meu coração [está toda hora] querendo sair pela boca. Ansiedade está a mil". Durante a participação de Wanessa no reality, Dado até fez uma música para a amada.

Depois da expulsão de Wanessa, no entanto, a situação mudou. Segundo o jornal Extra, o namoro já estava balançado antes do reality, e Wanessa chegou a pedir um tempo para Dado. Ele se recusou a comentar o assunto, mas ontem Wanessa oficializou: o relacionamento chegou ao fim.