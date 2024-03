Veja a defesa das emparedadas no 13º Paredão do BBB 24

Alane, Bia e Raquele estão emparedadas na 13ª berlinda do BBB 24 (Globo). Confira os motivos de cada um para fica no jogo.

O que aconteceu

A líder Giovanna indicou Beatriz direto ao Paredão. Na votação da casa, Alane e Davi se deram mal, sendo os mais votados no voto aberto e fechado. O grupo que recebeu a pulseira da Mira do Líder decidiu indicar Raquele. Após a Prova Bate e Volta, Davi se salvou da berlinda.

Alane: "Sou uma pessoa que sou extremamente coração, sou intensa no sentir. Sou essa pessoa, vou me mostrar cada vez mais aqui. Estou muito feliz de estar aqui, é meu quinto Paredão, me ajudem a continuar aqui".

Beatriz: "Quero muito continuar aqui realizando meu sonho de estar na televisão de estar aqui. Tenho uma chama, um fogo dentro de mim que eu não sei explicar"

Raquele: "Tô aqui tem 70 dias já. Sou a Raquele que vocês acompanham desde o início, sem por e nem tirar. Sempre da minha cabeça, sem ser manipulada por ninguém"

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 271108 votos 4,84% Alane 2,13% Beatriz 93,03% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 271108 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

