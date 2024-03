Urach fez: como é a cirurgia para remover costelas e por que é arriscada?

Andressa Urach fez um procedimento estético para a retirada parcial das costelas com o objetivo de afinar a cintura.

Como é a cirurgia

É feita a retirada de fragmentos da costela que impedem o contorno do corpo desejado, explicou Gustavo Ramasco, cirurgião responsável pelo procedimento de Andressa Urach, nas redes sociais. A cirurgia foi feita na 11.ª e na 12.ª costelas, e, segundo ele, é possível diminuir em até 20 centímetros a medida da cintura. O médico diz que a cirurgia de retirada de fragmentos não desprotege os órgãos.

É segura?

Não há trabalhos científicos que demonstrem segurança para a realização do procedimento, disse a Splash Alexandre Kataoka, membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica.

A questão não é ser contra, a questão é que é uma técnica experimental, ao faltarem trabalhos com bom nível de evidência para certificar que é uma técnica cujos riscos são baixos. As técnicas cirúrgicas devem ser aceitas pelo meio científico com trabalhos que demonstrem segurança.

Alexandre Kataoka

Há risco de pneumotórax (colapso total ou parcial do pulmão devido ao vazamento de ar), hemorragias, perfurações e outros problemas, segundo o médico.

Por se tratar das últimas duas costelas, é possível que os órgãos fiquem desprotegidos. "Elas estão próximas do rim e pulmão. Fazem, sim, a proteção, pois fazem parte do arcabouço torácico", diz Kataoka.

Andressa Urach mostra costelas após retirá-las Imagem: Instagram

A cirurgia também pode ser nociva para o bem-estar de Andressa Urach, na opinião de Nicole Nardy, médica do esporte pela Santa Casa de São Paulo. O pós-operatório, por exemplo, a impede de fazer exercícios pesados por 30 dias, mas a médica acredita que o risco exista por mais tempo.

A retirada da costela com finalidade estética pode ser prejudicial para qualquer pessoa, e pensando naquelas que são ativas e praticam exercícios físicos, pode resultar em mais lesões de órgãos abdominais, principalmente durante esportes de contato.

Nicole Nardy

Qualquer trauma na região do tórax pode se tornar uma complicação. "Órgãos importantes, como fígado e baço, estão mais expostos e frágeis após a cirurgia", diz Nicole.

Além disso, mudar a anatomia do tronco pode resultar em problemas de postura e aumentar a incidência de cervicalgia (dor na cervical) e lombalgia (dor na coluna lombar), além de sobrecarregar outros ossos e articulações do corpo em geral.

Nicole Nardy

O que aconteceu

A criadora de conteúdo adulto fez o procedimento no dia 14 de março e explicou o motivo para querer reduzir suas medidas. "Sou muito vaidosa e sempre tive o sonho de ter a cintura ainda mais fina. Acho que vou ficar com o corpo ainda mais sexy para meus vídeos de conteúdo adulto. Imagina que lindo, peito bem grande e cintura bem fina. Quero vender mais conteúdos", diz.

Andressa, que já teve complicações devido à aplicação de hidrogel, não teme realizar novos procedimentos. "Acho que um dia vou morrer e quando chegar a hora, chegará. Depois que conheci Jesus, não tenho mais medo da morte. Mesmo pecadora, tenho certeza da minha salvação nele."