Bolsas incomuns e peças felpudas: tendências das principais Semanas de Moda

Nova York, Londres, Milão, Paris. Ao longo de fevereiro e no início de março, diversas marcas e estilistas apresentaram suas criações e lançaram as apostas para a temporada Outono-Inverno 2024 nas quatro principais Semanas de Moda do mundo.

Entre os desfiles, momentos muito aguardados como o retorno da Tommy Hilfiger à edição americana, as estreias de Adrian Appiolaza na Moschino e de Chemena Kamali na Chloé e a celebração dos 10 anos de Nicholas Ghesquière à frente da linha feminina da Louis Vuitton.

Dolce & Gabbana Imagem: Estrop/Getty Images

De roupas felpudas a transparências, botas, laços, modelagens oversized, bolsas que roubaram a cena e acessórios de cabeça, Nossa acompanhou o que rolou nas quatro fashion weeks. Confira a seguir as tendências que mais se destacaram por lá.

Felpudos em alta

Prabal Gurung Imagem: Michael Ostuni/Patrick McMullan via Getty Images

Se para você roupa felpuda é sinônimo de aconchego, foi dado o passe livre para colocá-la para jogo. A tendência que chegou a viralizar em 2022 no TikTok com o nome de "fuzzy effect" veio como uma aposta forte das marcas. Seja em looks totais ou como detalhes inusitados.

Diesel Imagem: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Em Nova York, Prabal Gurung e Michael Kors puxaram a onda com vestidos, conjuntos e casacos. Em Londres, David Koma investiu em aplicações felpudas em pontos definidos como mangas, golas, barras, bolsas e até em sapatos tipo mule.

Em Milão, Dolce & Gabbana com elementos felpudos em looks transparentes; Ferragamo, com seus sapatos de fios emaranhados, Diesel com casacos desfiados e Dries Van Noten, em Paris, com casacos e bermudões tipo jorts peludos, engrossaram o coro da tendência.

Tons terrosos

Versace Imagem: Stefania D'Alessandro/Getty Images

Peach Fuzz? A cor do ano definida pela Pantone que lute. Na moda, é a hora e a vez dos tons terrosos.

Marrom, bege, caramelo, ocre, cobre e areia vêm com tudo na próxima estação. Helmut Lang, Gucci, Balmain e Maison Margiela, por exemplo, abraçaram a paleta em conjuntos, calças, casacos e sobretudo.

Helmut Lang Imagem: JP Yim/Getty Images

A proposta veio também em ternos para elas, como o ocre de acabamento aveludado da Tommy Hilfiger e o caramelo da Saint Laurent. Já Versace, Dunhill, Isabel Marant e Hermès sinalizaram que o marrom tem grandes chances de ser o novo preto, como aquele curinga para todas as horas.

Bolsas icônicas

Loewe Imagem: Yanshan Zhang/Getty Images

Já faz tempo que as bolsas vêm se destacando nas Semanas de Moda. Em Londres, Simone Rocha invocou certo tom lúdico e as transformou em bichos de pelúcia compondo looks delicados.

O mote animal também apareceu na passarela de Thom Browne, com a sua bolsa cachorrinho, de alcinha, estruturada e com aspecto metálico.

Balmain Imagem: Peter White/Getty Images

Expert em criar bolsas que viram assunto, como a de pombo em 2022, Jonathan Anderson, dessa vez, apresentou uma com textura de toalha em formato de bastões na Loewe e modelo com entrelaçados que lembram uma cabeça de alho na sua grife JW Anderson. Já a Moschino simulou um saco de pão e a Balmain, cachos de uva.

Coperni Imagem: Reprodução Instagram

E quando uma bolsa não é suficiente para carregar tudo que deseja? A Bottega Veneta trouxe uma solução com sua proposta 2 em 1. Alguns modelos desfilaram com duas peças de mão combinadas arrematando os looks. Charme com funcionalidade.

Mas foi a Coperni quem deixou muita gente boquiaberta ao apresentar em Paris uma bolsa de composição improvável. Feita a partir de nanomaterial da Nasa, a peça tem 99% de ar e 1% de vidro. Chamada de "Air Swipe", ela pesa 33 gramas. Moda feat tecnologia.

Jaquetas de couro

Prada Imagem: Estrop/Getty Images

Um clássico é um clássico. Versáteis e atemporais, elas seguem fazendo sucesso na composição dos looks. Em Milão, a Prada exibiu tanto versões racer, justinhas e encurtadas, quanto college, com a letra "P" estampada e listras amarelas nos punhos e na barra.

Tommy Hilfiger Imagem: JP Yim/Getty Images

College foi a aposta ainda da Tommy Hilfiger, que aproveitou o boom dos tons terrosos para uma versão preta e marrom sobrepondo camisa com capuz creme. Já Alberta Ferreti, Michael Kors, GCDS e Loewe trouxeram as jaquetas em versão aviador, com aplicações felpudas nas extremidades.

Oversized

Carolina Herrera Imagem: Taylor Hill/WireImage/Getty

Se por um lado, a alfaiataria primorosa e cortes precisos de marcas como Helmut Lang e Tom Ford anunciaram um inverno elegante, por outro muitas coleções mostraram que há espaço também para brincar com as proporções das peças.

Miu Miu Imagem: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Isso fica evidente nas modelagens oversized exploradas por JW Anderson em shorts, vestidos e sobretudos usados tipo blusão, nos babados e volumes de Carolina Herrera, nos laços enormes da Dolce & Gabbana, nas saias abaloadas da Miu Miu e nas golas ampliadas de Proenza Schouler, Louis Vuitton e Altuzarra.

Meia-calça

Moschino Imagem: Jacopo Raule/Getty Images

Usada com hot pants, terninhos, minissaias, vestidos e até como peça única na parte de baixo, a meia-calça marcou presença em diferentes coleções. Moschino e David Koma com versões lisas pretas, e Thom Browne, com um modelo estampado, apostaram no item para dar um ar sexy ao visual.

Thom Browne Imagem: Victor VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Em Milão, a Ferragamo investiu na peça com o mesmo tom dos looks para dar um senso de continuidade. Já a GCDS apresentou meias pretas, brancas e vermelhas, quebrando a uniformidade do outfit e adicionando um toque de ousadia.

Botas

Não é só de meia-calça que as pernas prometem chamar atenção por aí no inverno. As botas têm tudo para ser queridinhas da estação. Os modelos over the knee, com o comprimento indo até acima dos joelhos, ganharam destaque em propostas da Versace e da Gucci, em Milão, e de Dior, Dries Van Noten, Chanel e Chloé, em Paris.

Eckhaus Latta Imagem: VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Elas apareceram ainda em versões de cano médio ou longo na Eckhaus Latta, com salto finíssimo compondo os looks de Marco Rambaldi, em animal print na Tommy Hilfiger e em modelos botinhas coloridas na Louis Vuitton.

Cabeça protegida

Simone Rocha Imagem: Tristan Fewings/Getty Images

Se as peças que compõem os looks de inverno são pensadas para enfrentar as temperaturas mais baixas, as últimas semanas de moda trouxeram uma infinidade de acessórios de cabeça para ajudar a protegê-la quando bater o frio.

Chanel Imagem: VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Funcional, a tendência também traz estilo em balaclavas como as apresentadas por Helmut Lang, em toucas que surgem como extensão das roupas da Fendi e de Simone Rocha, em quepes da Prada, nos lenços amarrados da Burberry, nos turbantes da Saint Laurent e nas boinas e maxichapéus da Chanel.

Pele à mostra

Chloe Imagem: VIRGILE/Gamma-Rapho via Getty Images

Cabeça protegida, corpo exposto. Pode parecer uma contradição, mas isso não impediu praticamente todas as marcas de apresentarem roupas que deixam muita pele à mostra. O auge dessa tendência foram as transparências.

Valentino Imagem: Estrop/Getty Images

Elas vieram em peças combinadas com aplicações metalizadas na Emporio Armani e na Louis Vuitton, tipo tela na Dior ou numa linha empoderada "mamilos livres" nas roupas de tecido fininho da Saint Laurent, nos vestidos esvoaçantes da Chloé e nos looks all black da Valentino.

A onda de pele em evidência encontrou eco ainda em decotes V profundos nas camisas masculinas da Burberry e em recortes estratégicos, ombros de fora e rendas tipo lingerie da Pat Bo, única marca brasileira a integrar o line up oficial das Semanas de Moda internacionais.

Truque de styling

Versace Imagem: Jacopo Raule/Getty Images

A atitude fashion mora nos detalhes. Sabe aquele toque especial que faz toda a diferença na produção? Nos desfiles, um que chamou atenção e promete virar hit entre fashionistas são as mangas compridas passando do punho.

Se antes qualquer sobra de tecido era vista como necessidade de ajuste com uma costureira, agora é sinônimo de uma vibe confortável e descontraída. Para sintonizar já essa trend das mangas folgadinhas, caindo ao longo dos braços.