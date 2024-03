Globo lança teaser da próxima novela das 6 com Andrea Beltrão como destaque

Na noite de segunda (18), a Globo divulgou o 1º teaser de "No Rancho Fundo", próxima novela das 6.

O vídeo foi exibido durante o intervalo de "Renascer". A previsão é que a nova trama estreie dia 15 de abril, substituindo "Elas por Elas"

A próxima novela das 6 se passa nos dias atuais, no fictício distrito de Lasca Fogo no Cariri paraibano. Na trama, Lasca Fogo contrasta com Lapão da Beirada, cidade vizinha que representa a parte urbana da região sertaneja. A obra é livremente inspirada em "A Capital Federal", peça de Artur Azevedo.

A história tem como protagonista Quinota (Larissa Bocchino), filha de Zefa Leonel (Andrea Beltrão) e Seu Tico Leonel (Alexandre Nero). "Ela é uma moça ultrarromântica que, ao longo da novela, vai se tornar uma mulher forte como a mãe. É um processo de amadurecimento da personagem. A referência da novela é enfatizar a posição da mulher na sociedade e, mesmo sendo uma história com protagonistas que são pessoas simples, eles têm o poder de mudar o seu destino, assim como Zefa Leonel e Quinota, que no decorrer da trama dará continuidade à herança da mãe", contou o autor para o Gshow.

O vídeo dá destaque para Andrea Beltrão. Contando a história da trama através de animação, ela é a única atriz que aparece ao fim da primeira chamada.

O teaser também destaca que a nova novela é dos mesmos criadores de "Mar do Sertão". "No Rancho Fundo" é escrita por Mário Teixeira e dirigido por Allan Fiterman, dupla responsável pela novela das 6 que foi protagonizada por Isadora Cruz e Sergio Guizé em 2022.