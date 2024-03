'Tokyo Vice': conheça a melhor série da Max que você não está assistindo

A segunda temporada de "Tokyo Vice" está em exibição na Max (ex-HBO Max) desde o início de fevereiro. Com o episódio final do novo ano previsto para estrear em 21 de março, a produção continua sendo uma das melhores séries da plataforma.

A atração é estrelada por Ansel Elgort, de "A Culpa é das Estrelas", e Ken Watanabe, de "A Origem". Baseado em eventos reais, a série é pouco falada em comparação com hits como "Succession" e "The Last of Us", mas não fica para trás em termos de qualidade.

Conheça "Tokyo Vice"

Situada nos anos 1990, a trama gira em torno de Jake Adelstein (Ansel Elgort), cujas memórias da vida real inspiraram a série. Nascido nos Estados Unidos, ele foi o primeiro jornalista estrangeiro a ser contratado pelo Mecho, o jornal mais importante de Tóquio.

Jake deixou seu país natal para se afastar de problemas familiares. No Japão, ele sofre com o preconceito contra estrangeiros, mas investe todo o seu esforço em provar o seu valor enquanto jornalista.

O protagonista é renegado por seus superiores. Com exceção da editora Eimi (Rinko Kikuchi), Jake é sempre colocado para cobrir casos menores, até que o seu faro jornalístico o leva a investigar mortes envolvendo a Yakuza, a máfia japonesa.

Ansel Elgort e Ken Watanabe em cena de 'Tokyo Vice' Imagem: Max/Divulgação

Seu interesse o leva de encontro a Hiroto Katagiri (Watanabe), honrado policial veterano que conhece muito bem o submundo do crime. Ele se alia a Jake para tentar levar a público os crimes de Tozawa (Ayumi Tanida), líder de uma facção da Yakuza que inicia um conflito mortal por territórios de Tóquio contra outro poderoso chefão da máfia japonesa, Ishida (Shun Sugata).

Além da trama envolvendo crimes e investigação, "Tokyo Vice" também investe em triângulos amorosos. Jake se envolve com Samantha (Rachel Keller), uma ex-mórmom que se consolidou em Tóquio como acompanhante de luxo; a moça, por sua vez, tem uma relação mal resolvida com Sato (Shô Kasamatsu), jovem membro do clã de Ishida que vive com a incerteza de seguir com a vida dentro da Yakuza.

A primeira temporada é mais focada na luta de Jake e Katagiri contra Tozawa. Já na segunda, novas ameaças surgem para atrapalhar a vida da dupla, seja pela aparição de novos membros da Yakuza ou pelo envolvimento de políticos importantes com criminosos.

"Tokyo Vice" tem produção executiva de Michael Mann, diretor de filmes como "Ferrari" e "Fogo Contra Fogo". A série foi criada por J.T. Rodgers, que atua como showrunner e faz um excelente trabalho ao mergulhar no mundo do crime de Tóquio sem se apoiar inteiramente em Jake, abrindo espaço para explorar a cultura local e subtramas tão interessantes quanto a principal envolvendo personagens coadjuvantes.