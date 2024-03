Ticiane Pinheiro rasga elogios a filha Rafa Justus: 'Minha menina mulher'

Ticiane Pinheiro, 47, compartilhou uma foto da primogênita, Rafa Justus, 14, com uma declaração apaixonada para filha.

O que aconteceu

A apresentadora usou seu perfil no Instagram nesta segunda (18), para mostrar a admiração que sente da filha adolescente. "Minha primogênita, minha guerreira, minha menina mulher que esse ano completará 15 anos. O tempo passa e ela segue evoluindo amadurecendo e se tornando uma mulher encantadora", declarou a mãe orgulhosa.

Ticiane compartilhou o clique do perfil da filha, que publicou neste domingo (17) para mostrar o look que estava usando. Rafaella foi assistir ao primeiro desfile da irmã mais nova, Vicky, 3, fruto do relacionamento de seu pai, Roberto Justus, 68, e Ana Paula Siebert, 36.