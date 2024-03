Surto coletivo? Como Efeito Streisand explica teorias sobre Kate Middleton

O que aconteceu com Kate Middleton? Nos últimos dias essa pergunta tomou conta da web e da imprensa mundial. O questionamento acabou dando início a uma série de teorias conspiratórias. No exterior, especialistas já afirmam que a família real vive os efeitos Streisand e 'bumerangue'.

Efeito Streisand

A expressão surgiu em 2002, quando os ambientalistas Kenneth e Gabrielle Adelman produziram 12.200 fotos ao longo da costa da Califórnia para documentar a erosão costeira. Entre os registros estava um em que aparecia a mansão da atriz e cantora Barbra Streisand, em Malibu.

A estrela não gostou de ver a fotografia disponível gratuitamente na web, então decidiu acionar judicialmente o casal ativista. Acontece que, até então, a foto tinha sido baixada apenas seis vezes — duas delas pelos advogados de Barbra e uma pelo seu vizinho.

Caso judicial de Barbra Streisand virou referência para a expressão com seu sobrenome Imagem: Getty Images

Com toda a atenção que o caso recebeu, o site de Kenneth e Gabrielle recebeu 500 mil visitas. Para completar, a atriz perdeu o processo e precisou pagar US$ 155 mil (R$ 774 mil na cotação atual) pelos honorários dos advogados.

Outro caso famoso de "efeito Streisand" aconteceu na Apple. Ao tentar barrar o livro "App Store Confidential", escrito pelo ex-chefe da Apple App Store na Alemanha, Áustria e Suíça, Tom Sadowski, a empresa viu a obra esgotar completamente e ficar no segundo lugar da lista de mais vendidos da Amazon na Alemanha.

Para quem comprou o livro, o gosto foi amargo, alegando que as revelações de Tom eram 'sem graça e óbvias'. Mas quando a Apple colocou luz no lançamento alegando que "uma infinidade de segredos comerciais" seria revelada, foi mais que suficiente para despertar o interesse do público.

Em artigo publicado no portal britânico The Independent, o jornalista e escritor Kit Yates define esse momento da realeza como resultado do efeito bumerangue. No livro "How To Expect the Unexpected (Como Esperar o Inesperado)", ele explica que os bumerangues "são ações que, embora potencialmente bem intencionadas, podem desviar-se dramaticamente do rumo".

Quando ninguém pensa nas potenciais consequências disso, o cenário pode piorar rapidamente. O jornalista faz uma metáfora que esses bumerangues fazem a volta em 180 graus e voltam para acertá-lo na cabeça em cheio, às vezes, repetidamente.

O que Kate tem a ver com isso?

A princípio, Kate Middleton passou por uma cirurgia no abdome que já era programada. O procedimento aconteceu em janeiro e, segundo comunicado de seus representantes, ela ficaria longe dos compromissos reais até depois da Páscoa para se recuperar totalmente. Sua última aparição pública oficial aconteceu no Natal de 2023.

Kate Middleton mantém cirurgia no abdome 'guardada a sete chaves' Imagem: Max Mumby/Indigo/Getty Images

Mas o paradeiro e a saúde da princesa de Gales iriam virar uma "bola de neve" graças ao marido William. O príncipe cancelou de última hora sua participação no velório de seu padrinho, o antigo rei Constantino da Grécia. O motivo? Um "assunto pessoal" não revelado. Mais que suficiente para o início de especulações.

Era para o assunto cessar no último domingo (10), quando Kate Middleton apareceu ao lado dos filhos em uma foto para homenagear o Dia das Mães. Horas depois, o mundo descobriria uma série de edições na fotografia, o que alimentaria mais teorias, nas mais drásticas, até a possibilidade da morte da princesa.

Ao tentar resolver tudo de uma vez por todas, Kate publicou no X/Twitter assumindo as modificações. "Como muitos fotógrafos amadores, ocasionalmente faço experiências com edição", escreveu em um trecho. Mais uma vez, o silêncio sobre sua saúde e a ausência de uma imagem atual abriu espaço para mais fantasias surreais.

Like many amateur photographers, I do occasionally experiment with editing. I wanted to express my apologies for any confusion the family photograph we shared yesterday caused. I hope everyone celebrating had a very happy Mother's Day. C -- The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 11, 2024

E é aqui que o efeito Streisand segue fazendo seu estrago. O que poderia ter sido resolvido lá atrás com uma selfie ou um comunicado atualizado, acabou se tornando num verdadeiro delírio coletivo com a realeza protagonista das seções de fofoca e longe de suas obrigações.

(*) Com informações do The Independent.