'Superação, O Milagre da Fé': veja desfecho do caso real que inspirou filme

Em cartaz na "Sessão da Tarde" desta segunda-feira (18), o filme "Superação - O Milagre da Fé" foi inspirado numa história real que até hoje desafia a ciência.

O filme

Durante um passeio com a família em um lago congelado, John Smith (Marcel Ruiz), de apenas 14 anos, sofre uma queda e se afoga por mais de 15 minutos. No hospital, o adolescente é considerado morto por mais de uma hora.

A mãe de John, Joyce Smith (Chrissy Metz), ao lado do pai e de um pastor, faz uma verdadeira corrente de fé pelo filho. Coincidência ou não, John acaba sobrevivendo ao trágico acidente.

O que aconteceu na vida real

Em janeiro de 2015, John Smith brincava com amigos próximo do Lago Saint Louise, quando uma fina camada de gelo se quebrou. Os dois amigos do adolescente foram resgatados rapidamente, mas John ficou preso.

O jovem afundou até o fundo do lago e ficou lá por 15 minutos até o resgate das autoridades locais. No hospital, os médicos tentaram reanimar o adolescente por 43 minutos e já estavam prontos para declarar o triste óbito.

O médico permitiu então que Joyce Smith se aproximasse do filho para se despedir. "Ele fez isso porque estava se preparando para chamar a hora [de registro] da morte", contou. Nos relatos feitos no livro que inspirou o filme, "The Impossible: The Miraculous Story of a Mother's Faith and Her Child's Resurrection", Joyce lembrou que o corpo de John já estava cinzento.

As extremidades dos pés eram as únicas partes descobertas, que ela tocou e sentiu o quanto já estavam frias. A matriarca então iniciou uma oração naquele momento e o batimento cardíaco de John voltou.

Mesmo assim, os médicos alertaram a família que John nunca conseguiria recuperar a função neurológica. No entanto, 48 horas depois do acidente, o adolescente já estava acordado e respondendo às perguntas feitas pelos médicos.

"Sem respirações espontâneas. Sem batimentos cardíacos. Em essência, ele estava congelado e morto. Ele se foi", Dr. Kent Sutterer, o médico do pronto-socorro de plantão no dia do acidente.

John Smith tem 22 anos atualmente, é casado e trabalha como palestrante motivacional e treinador de basquete. Ele tem um filho e se define como "servo de Cristo".