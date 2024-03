Sem Paredões, Leidy Elin está prestes a quebrar recorde histórico no BBB

Há 71 dias sem receber votos no BBB 24 (Globo), Leidy Elin está prestes a vencer o recorde de Gabi Martins, que ficou 73 dias sem ser votada no BBB 20.

No Central Splash de hoje (18), Lucas Pasin afirmou que a sister continua sem receber votos por uma má organização dos demais brothers — especialmente os que se consideram seus rivais. "Já faz semanas que ela é a grande rival do Davi, que já teve embates", avaliou.

Além disso, Pasin acredita que Leidy "só causa" às segundas-feiras, quando o Paredão da semana já está formado e ainda há tempo para outros brothers protagonizarem discussões até a próxima berlinda.

Chico Barney afirmou que a sister realmente sabe aproveitar as dinâmicas do Sincerão e ganhou pontos ao não desistir de sua rivalidade com Davi, mesmo acreditando que ele é o favorito da edição.

"Leidy segue brincando com o perigo. Que bom. Acho que ela tem que confrontar mesmo, não ter medo de enfrentar Davi depois da bronca que levou", avaliou Pasin.

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 555281 votos 5,51% Alane 2,60% Beatriz 91,90% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 555281 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

