Alane, Beatriz e Raquele estão no 13º Paredão do BBB 24

O 13º Paredão do BBB 24 (Globo) está formado entre: Alane, Beatriz e Raquele. O mais votado será eliminado na terça (19). Quem você quer tirar do jogo?

BBB 24 - enquete UOL: quem você quer eliminar no 13º Paredão? Resultado parcial Total de 232074 votos 4,99% Alane 2,19% Beatriz 92,83% Raquele Votar Ver resultado parcial Votar de novo Total de 232074 votos A votação do UOL não possui caráter científico ou influência sobre o resultado do programa da TV Globo

Como o Paredão foi formado

Poder do Anjo e Poder Curinga

Matteus, vencedor da Prova do Anjo, estava imune e decidiu imunizar Beatriz.

Eu hoje vou escolher a Beatriz, uma guria que eu gosto muito. Gosto muito de todos, mas hoje eu vou escolher ela. Matteus

Instantes depois, Raquele — que arrematou o Poder Curinga, teve a chance de invalidar a imunidade do Anjo. Ela, então, assim o fez.

BBB 24: Bia é indicada pela Líder Giovanna e está no 13º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Indicação do Líder

A Líder Giovanna indicou Beatriz ao 13º Paredão.

A gente nunca teve nenhum embate, mas de umas semanas para cá, ela tentou criar alguns atritos comigo. A gente conversou, mas não resolveu. Passou a metade desse tempo todo do programa virando a cara para mim, não me enxergava aqui dentro e agora me trata de uma maneira completamente diferente. É uma pessoa que trata com muito deboche tudo aqui dentro da casa, cria algumas situações que são desconfortáveis para os outros. Por esse motivo, vou mandar ela para o Paredão. Giovanna

Voto aberto

Antes da tradicional votação no confessionário, os confinados fizeram uma votação aberta entre os jogadores que estavam na mira da Líder Giovana:

Pitel votou em Davi;

MC Bin Laden votou em Davi;

Matteus votou em Bin Laden;

Leidy votou em Davi;

Isabelle votou em Bin Laden;

Raquele votou em Davi;

Fernanda votou em Davi;

Alane votou em Bin Laden;

Beatriz votou em Bin Laden;

Davi votou em Bin Laden;

Lucas Buda votou em Davi.

Com 6 votos, Davi foi o segundo brother a ir ao Paredão.

Votação no Confessionário

MC Bin Laden votou em Alane;

Leidy votou em Isabelle;

Fernanda votou em Alane;

Alane votou em Bin Laden;

Beatriz votou em Bin Laden;

Lucas Buda votou em Alane;

Davi votou em MC Bin Laden;

Pitel votou em Alane;

Matteus votou em Bin Laden;

Raquele votou em Alane;

Isabelle votou em Lucas Buda.

Com 5 votos, Alane foi a mais votada e também está no Paredão.

Contragolpe

Os cinco brothers que receberam a pulseira da Mira da líder Giovanna - Alane, Beatriz, Davi, Matteus e MC Bin Laden - tiveram que decidir em consenso mais um participante para formar o Paredão. O grupo indicou Raquele.

BBB 24: Raquele é indicada ao Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

Prova Bate e Volta

Alane, Raquele e Davi jogaram a prova Bate e Volta —- Bia não jogou, pois foi indicada pela Líder.

Davi venceu a Prova Bate e Volta e garantiu sua permanência por mais uma semana na casa.

BBB 24: Davi se salva do 13º Paredão Imagem: Reprodução/Globoplay

